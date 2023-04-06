دوري السلة الأميركي: ميلووكي باكس يحسم صدارة الدور المنتظم

القاهرة - بوابة الوسط

حسم ميلووكي باكس الصدارة العامة للدور المنتظم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه على ضيفه شيكاغو بولز بـ105 نقاط مقابل 92 نقطة الأربعاء.

وفيما أريح نجم الفريق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، سجل بوبي بورتيس 27 نقطة و13 متابعة ولاعب الارتكاز بروك لوبيز 26 نقطة لباكس الذي حصد فوزه الـ58 مقابل 22 خسارة، في صدارة منطقته الشرقية والدوري، وفق «فرانس برس».

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وتعني الصدارة امتلاك ميلووكي أفضلية الأرض في أي سلسلة يخوضها ضمن الأدوار الاقصائية.

ورغم غياب يانيس، فرض ميلووكي أفضليته نظرا لعمق تشكيلته وتوازن لعبه الهجومي.

وفيما كان متخلفا بـ51 نقطة مقابل 61 نقطة في الربع الثالث، قلب ميلووكي الطاولة على ضيفه بسلسلة من 15 نقطة متتالية دون أي رد لخضمه، فتقدم بفارق خمس نقاط.

إصابة ميدلتون وخروجه

السلبية الوحيدة في أمسية فريق المدرب مايك بودنهولز كانت إصابة كريس ميدلتون الذي خاض تسع دقائق فقط قبل أن يخرج مصابا بركبته.

وسيكون بمقدور باكس إراحة لاعبيه في آخر مباراتين من الدور المنتظم، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» في 15 أبريل الجاري.

الاستمرار في تقديم العطاء نفسه

قال بورتيس بعد الفوز «بطبيعة الحال، سيكون هناك صعود وهبوط في 82 مباراة من الدور المنتظم.. لكن المفتاح كان التكاتف، الحفاظ على عاداتنا يوميا، العمل على الكيميائية بيننا، ونأمل في نقل ذلك إلى الأدوار الاقصائية».

ولن يُحدّد خصم ميلووكي في البلاي أوف حتى انتهاء مباريات الملحق الأسبوع المقبل.