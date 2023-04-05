دوري السلة الأميركي: إمبيد يقود فلادلفيا لفوز صعب على سلتيكس

القاهرة - بوابة الوسط

عزز الكاميروني العملاق جويل إمبيد حظوظه بإحراز جائزة أفضل لاعب هذا الموسم، بتسجيله 52 نقطة وقيادة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى فوز صعب على غريمه في المنطقة الشرقية بوسطن سلتيكس بـ103 نقاط مقابل 101 نقطة، الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وشهد ملعب «ولس فارغو سنتر» معركة قوية أمام أكثر من عشرين ألف متفرج، جمعت وصيف وثالث المنطقة الشرقية، وفق «فرانس برس».

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وبسقوطه، بات بوسطن أمام ضرورة الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية من الدور المنتظم وخسارة المتصدر ميلووكي باكس مبارياته الثلاث، ليأمل في صدارة المنطقة الشرقية ويحصل على أفضلية الأرض في الأدوار الإقصائية «البلاي أوف».

وتعملق إمبيد بتسجيله 20 من أصل 25 محاولة، أضاف إليها 13 متابعة و6 تمريرات حاسمة، فيما سجل زميله جيمس هاردن 20 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

وأسهمت الثلاثيات المتأخرة لبي جاي تاكر، في منح سيكسرز الفوز على أرضه، ليرفع رصيده إلى 52 فوزا و27 خسارة.

لحظات عصيبة لسيكسرز

وعاش سيكسرز لحظات عصيبة في نهاية المباراة، مع إهدار تقدمه بـ103 نقاط ضد 96 نقطة، قبل 10 ثوان من نهاية الوقت، ليسمح لبوسطن بتقليص الفارق إلى نقطتين.

أهدر النجم جايسون تايتوم محاولة أخيرة عند الصافرة، كانت قادرة على فرض التمديد.

وكان الموزع ديريك وايت أفضل مسجل لدى الخاسر مع 26 نقطة بينها 4 ثلاثيات، وأضاف تايتوم 19 وماركوس سمارت 17.

«يجب أن نكون أفضل»

ولم يكن إمبيد راضيا عن تخلي فريقه عن التقدم وتبديد الفوز الأول على بوسطن على هذا الموسم «لا أعرف ماذا كنا نفعل. يجب أن نكون أفضل من ذلك، بما فيهم أنا. يجب أن نكون أفضل».

تابع «لم نكن جيدين هجومياً بما فيه الكفاية ودفاعيا تمكنا من إيقافهم عند الضرورة. لكن يجب أن نكون أفضل، وقد نلاقيهم في الأدوار الإقصائية».