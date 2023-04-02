دوري السلة الأميركي: ميامي هيت يبخر آمال دالاس مافريكس الـ«بلاي أوف»

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز جيمي باتلر 35 نقطة لينقذ ميامي هيت من خسارة ثالثة توالياً ويحقق فوزاً قاسياً بـ129 نقطة مقابل 122 نقطة على دالاس مافريكس وتتلاشى آمال الأخير في العبور إلى الأدوار الإقصائية الـ«بلاي أوف» من الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة.

ومع تحقيقه فوزه الحادي والأربعين هذا الموسم في مقابل 37 هزيمة، بقي ميامي في المركز السابع بترتيب المنطقة الشرقية، بفارق انتصار واحد عن بروكلين نتس صاحب المركز السادس في السباق إلى مقعد في الأدوار الإقصائية، وفق «فرانس برس».

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وأعرب مدرب هيت إيريك سبويلسترا عن سعادته بأن فريقه تمكن من إعادة اكتشاف إيقاعه الهجومي بعدما تمكن من تسجيل 92 نقطة فقط في كل من مباراتيه السابقتين.

وقال سبويلسترا «إنهم فريق هجومي جيد للغاية، علمنا أنه سيتعين علينا وضع بعض النقاط. كنا نعلم أنه سيتعيّن علينا ممارسة بعض الضغط عليهم بشكل هجومي وأثناء سير المباراة تمكنا من جعلهم يتأهبون، وسيطر جيمي على إيقاع المباراة».

دالاس يندب خسارته

لكن بينما احتفل فريق ميامي، ندب دالاس خسارته المؤلمة الجديدة التي تجعلهم أقرب إلى الغياب عن الـ«بلاي أوف» بعد عام واحد من وصوله إلى نهائيات المنطقة الغربية.

وبقي دالاس في المركز الحادي عشر بترتيب المنطقة الغربية مع 37 فوزاً مقابل 41 خسارة، وهو الآن يتخلف بمباراة واحدة خلف أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي يحتل المركز العاشر، آخر المراكز المؤهلة تلقائياً.

الدفاع هو سبب الخسارة

وأشار جايسون كيد مدرب دالاس إلى أن دفاع فريقه المهتزّ هو سبب الخسارة.

وقال كيد «لم يكن الجانب الهجومي في الملعب هو المشكلة، بل الجانب الدفاعي. كنا نحاول الحصول على فرص للتسديد، وبعد ذلك عندما تأتينا الفرصة نرميها بعيداً. يتعين علينا القيام بعمل أفضل في الحفاظ على الكرة».