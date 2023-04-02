  • Alwasat News
Atwasat

دوري السلة الأميركي: ميامي هيت يبخر آمال دالاس مافريكس الـ«بلاي أوف»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 04:42 مساء
دوري السلة الأميركي: ميامي هيت يبخر آمال دالاس مافريكس الـ«بلاي أوف»
لقطة من مباراة دالاس مافريكس وميامي هيت في دوري السلة الأميركي، 2 إبريل 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

أحرز جيمي باتلر 35 نقطة لينقذ ميامي هيت من خسارة ثالثة توالياً ويحقق فوزاً قاسياً بـ129 نقطة مقابل 122 نقطة على دالاس مافريكس وتتلاشى آمال الأخير في العبور إلى الأدوار الإقصائية الـ«بلاي أوف» من الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة.

ومع تحقيقه فوزه الحادي والأربعين هذا الموسم في مقابل 37 هزيمة، بقي ميامي في المركز السابع بترتيب المنطقة الشرقية، بفارق انتصار واحد عن بروكلين نتس صاحب المركز السادس في السباق إلى مقعد في الأدوار الإقصائية، وفق «فرانس برس».

- دوري السلة الأميركي: ليكرز يعزز آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية بفوز على تمبروولفز
- دوري السلة الأميركي: سلتيكس يقسو على باكس ويهزمه بفارق 40 نقطة

وأعرب مدرب هيت إيريك سبويلسترا عن سعادته بأن فريقه تمكن من إعادة اكتشاف إيقاعه الهجومي بعدما تمكن من تسجيل 92 نقطة فقط في كل من مباراتيه السابقتين.

وقال سبويلسترا «إنهم فريق هجومي جيد للغاية، علمنا أنه سيتعين علينا وضع بعض النقاط. كنا نعلم أنه سيتعيّن علينا ممارسة بعض الضغط عليهم بشكل هجومي وأثناء سير المباراة تمكنا من جعلهم يتأهبون، وسيطر جيمي على إيقاع المباراة».

دالاس يندب خسارته
لكن بينما احتفل فريق ميامي، ندب دالاس خسارته المؤلمة الجديدة التي تجعلهم أقرب إلى الغياب عن الـ«بلاي أوف» بعد عام واحد من وصوله إلى نهائيات المنطقة الغربية.

وبقي دالاس في المركز الحادي عشر بترتيب المنطقة الغربية مع 37 فوزاً مقابل 41 خسارة، وهو الآن يتخلف بمباراة واحدة خلف أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي يحتل المركز العاشر، آخر المراكز المؤهلة تلقائياً.

الدفاع هو سبب الخسارة
وأشار جايسون كيد مدرب دالاس إلى أن دفاع فريقه المهتزّ هو سبب الخسارة.

وقال كيد «لم يكن الجانب الهجومي في الملعب هو المشكلة، بل الجانب الدفاعي. كنا نحاول الحصول على فرص للتسديد، وبعد ذلك عندما تأتينا الفرصة نرميها بعيداً. يتعين علينا القيام بعمل أفضل في الحفاظ على الكرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يرسل وفدا إلى روسيا لمناقشة «إعادة ضبط النظام العالمي»

الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يرسل وفدا إلى روسيا لمناقشة «إعادة ضبط النظام ...
نقل الفنان عبدالنبي المغربي للعلاج في جمهورية مصر

نقل الفنان عبدالنبي المغربي للعلاج في جمهورية مصر
فيروس «ماربورغ».. الإمارات تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا

فيروس «ماربورغ».. الإمارات تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا
أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما

أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما
غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي

غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي
«نساء الجزائر» أغلى لوحاته .. بابلو بيكاسو عملاق مزادات الفن

«نساء الجزائر» أغلى لوحاته .. بابلو بيكاسو عملاق مزادات الفن
لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر

لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر
شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة

شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة
أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد

أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد
«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال

«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال
خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه

خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه
«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»

«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة
«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر

«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر
3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات

ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات
مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح الرياضة

مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح...
بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»

بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تشافي يكشف مفاتيح فنية مهمة في برشلونة بعد رباعية إلتشي
تشافي يكشف مفاتيح فنية مهمة في برشلونة بعد رباعية إلتشي
نابولي وميلان.. ضيفا «مارادونا» في قمة «الكالتشيو».. الليلة
نابولي وميلان.. ضيفا «مارادونا» في قمة «الكالتشيو».. الليلة
دوري السلة الأميركي: ميامي هيت يبخر آمال دالاس مافريكس الـ«بلاي أوف»
دوري السلة الأميركي: ميامي هيت يبخر آمال دالاس مافريكس الـ«بلاي ...
«ليستر سيتي» يقيل مدربه رودجرز بعد أربع سنوات
«ليستر سيتي» يقيل مدربه رودجرز بعد أربع سنوات
أدريان رابيو: العودة إلى باريس غير محتملة وأركز على يوفنتوس
أدريان رابيو: العودة إلى باريس غير محتملة وأركز على يوفنتوس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار لملعب بنينا
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار ......
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة ......
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري ......
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري ......
التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيا في مواجهة الليلة أمام تونس
التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيا في مواجهة الليلة أمام تونس...
المزيد
إدارة تشيلسي معجبة بناغلسمان وتفكر في إقالة بوتر
إدارة تشيلسي معجبة بناغلسمان وتفكر في إقالة بوتر...
دي يونغ قد لا يلحق بـ«الكلاسيكو»
دي يونغ قد لا يلحق بـ«الكلاسيكو»...
مدافع بايرن: لا توجد محادثات مع النادي لتجديد عقدي
مدافع بايرن: لا توجد محادثات مع النادي لتجديد عقدي...
أدريان رابيو: العودة إلى باريس غير محتملة وأركز على يوفنتوس
أدريان رابيو: العودة إلى باريس غير محتملة وأركز على يوفنتوس...
«ليستر سيتي» يقيل مدربه رودجرز بعد أربع سنوات
«ليستر سيتي» يقيل مدربه رودجرز بعد أربع سنوات...
المزيد