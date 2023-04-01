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دوري السلة الأميركي: ليكرز يعزز آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية بفوز على تمبروولفز

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 04:26 مساء
دوري السلة الأميركي: ليكرز يعزز آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية بفوز على تمبروولفز
لقطة من مواجهة ليكرز و تمبروولفز في دوري السلة الأميركي، 31 مارس 2023. (الإنترنت)
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عزز لوس أنجليس ليكرز آماله بخوض الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه»، بفوزه الجمعة على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز بـ123 نقطة مقابل 111 نقطة، في لقاء شهد تألق نجمه أنتوني ديفيس رغم إصابته بكاحله.

أظهر لاعبو ليكرز شخصية قوية بتعويض تأخرهم 13 نقطة في الربع الثالث، على غرار ديفيس العائد من غرف الملابس وهو يعرج، فأنهى المباراة برصيد 38 نقطة و17 متابعة، وفق «فرانس برس».

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قال مدرب مينيسوتا كريس فينش «لقد ركلنا على مؤخراتنا بكل الطرق الممكنة».

بدوره، قال مدرب ليكرز دارفن هام «كل شيء يبدأ مع أيه دي (أنتوني ديفيس). لدينا فريق قادر على تغيير المواقف، لكننا بحاجة لقوة مركزية قادرة على القيادة... وفي هذه الحالة إنه هو».

ليبرون لم يكن في يومه
ولم يكن أسطورة الدوري ليبرون جيمس في يومه، فنجح في سبع محاولات من 19، منهياً المباراة برصيد 18 نقطة و10 متابعات.

بمقدور ليكرز حسابياً الوصول إلى المركز السادس، وبالتالي التأهل مباشرة إلى «البلاي أوف». لكن اللحاق بغولدن ستايت ووريرز حامل اللقب والفائز على سان أنتونيو سبيرز بـ130 نقطة مقابل 115 نقطة، يبدو صعباً.

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