دوري السلة الأميركي: سلتيكس يقسو على باكس ويهزمه بفارق 40 نقطة

القاهرة - بوابة الوسط

قسا بوسطن سلتيكس وصيف بطل الموسم الماضي على مضيفه ميلووكي باكس عندما تغلب عليه بـ140 نقطة مقابل 99 نقطة الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويدين سلتيكس، ثاني المنطقة الشرقية، بفوزه على باكس متصدرها إلى الثنائي جايسون تايتوم وجايلن براون بتسجيلهما 40 و30 نقطة تواليا مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة للأول، وثماني متابعات للثاني، وفق «فرانس 24».

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وفرض بوسطن سلتيكس الذي استعاد توازنه عقب خسارته أمام مضيفه دالاس مافريكس الثلاثاء، سيطرته على مجريات المباراة التي جمعت بين أفضل فريقين في الدوري كونهما يتقدمان على دنفر ناغتس متصدر المنطقة الغربية، خصوصا الأرباع الثلاثة الأولى، قبل أن يكسب الأخير بفارق نقطة واحدة.

وعزز سلتيكس موقعه في المركز الثاني برصيد 53 فوزا مقابل 24 خسارة مقابل 55 فوزا و22 خسارة لباكس قبل خمس مباريات من نهاية الموسم العادي في صراعهما المثير على صدارة المنطقة والتي يبدو من الصعب على سلتيكس انتزاعها، حيث يحتاج إلى الفوز بكل مبارياته المتبقية وخسارة ميلووكي لمباراتين كي يتساويا في القمة.

«اللعب بقتالية»

في المقابل، برز العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو كعادته في صفوف باكس بتسجيله 24 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف كريس ميدلتون 13 نقطة علما بأنه اضطر إلى عدم إكمال المباراة في منتصف الربع الثالث بسبب إصابة في الوجه تعرض لها إثر ضربة من براون.

وارتفعت حدة التوتر بين الفريقين في نهاية المباراة إثر طرد البديل ثاناسيس أنتيتوكونمبو، شقيق يانيس، بسبب ضربة رأس خفيفة وجهها لمخضرم سلتيكس بلايك غريفين.

وقال براون: «كنا نرغب فقط باللعب بقتالية، وأن نلعب كرة سلة جيدة، وهذا ما فعلناه».

وأضاف «نحن جميعًا نستعد للمباريات الفاصلة، حيث سيكون البقاء للأقوى. نريد أن نكون آخر فريق في القمة وهم إحدى العقبات التي سيتعين علينا التغلب عليها».

«هذا ما سنواجهه في الأدوار الإقصائية»

أما نجم باكس أنتيتوكونمبو فقال إن النتيجة كانت بمثابة تذكير في الوقت المناسب بما قد يحدث في الأدوار الإقصائية إذا التقى الفريقان مرة أخرى.

وأضاف «نحن نعرف ما ينتظرنا. ليس من الصعب فهم ذلك. إذا لم تكن مركزا، إذا لم تلعب بقوة، فسيتفقون علينا».

وتابع «بهذه البساطة. لقد فعلوا ذلك الليلة وفازوا بفارق نقطة40. إذا لم تهاجمهم وتصعب الأمور عليهم، سيفوزون علينا. إنها الحقيقة».

وأردف قائلا «الآن لدينا هذا في رؤوسنا، والأمر متروك لنا لنرى كيف نتعامل معه. إذا خرجنا ولعبنا بالطريقة ذاتها، سنحصل على النتيجة نفسها».