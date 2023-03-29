نجل الملك يتألق في مباراة كل النجوم رغم الخسارة

القاهرة - بوابة الوسط

تألق بروني، النجل الأكبر لنجم كرة السلة الأميركية «الملك» ليبرون جيمس، مساء الثلاثاء خلال مباراة ماكدونالدز أول أميركان، أي مباراة كل النجوم لطلاب المدارس الثانوية، بعد عشرين عاما من والده.

وسجل بروني البالغ 18 عاما وطوله 1.88 م، 15 نقطة في هزيمة فريقه الذي ضم أفضل طلاب المدارس الثانوية في غرب الولايات المتحدة، ضد الشرق بـ106 نقاط مقابل 109 نقاط، وفق «فرانس 24».

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ولا يخفي الوالد ليبرون جيمس (38 عاما)، المتوج بلقب بطل الدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات في مسيرته والذي أصبح في فبراير الماضي الهداف التاريخي للدوري، نيته في مواصلة مسيرته حتى مشاركة ابنه في البطولة.

هو نفسه شارك في هذه المباراة «أول ستار للمدارس الثانوية» في العام 2003، قبل عام من ولادة ابنه الذي من المتوقع الآن أن يحتل في 2024 مركزا في لائحة الدرافت السنوي الذي يسمح للأندية الـ14 التي لم تتأهل إلى الأدوار الإقصائية باختيار اللاعبين الواعدين الجدد.

الانتقال إلى دوري المحترفين

يدرس بروني حاليا في مدرسة سييرا كانيون، في ضواحي لوس أنجليس حيث يدافع والده عن ألوان ليكز، وسينضم صانع الألعاب الواعد في نهاية الموسم الحالي إلى إحدى الجامعات لمواصلة طريقه قبل الانتقال إلى اللعب في الدوري الأميركي للمحترفين.

بات بروني اللاعب الوحيد من بين 24 لاعبا شابا جرى اختيارهم دون أن يقوموا باختيار جامعتهم حتى الآن.

كما شارك بروني في مسابقة السلات الساحقة، حيث احتل المركز الثاني بعد محاولة ناجحة بالقفز فوق شقيقه الأصغر برايس.