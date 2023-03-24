دوري السلة الأميركي: كليفلاند كافالييرز يهزم بروكلين نتس

القاهرة - بوابة الوسط

انتزع كليفلاند كافالييرز بفضل سلة قاتلة من أيزيك أوكورو قبل ثانية من صافرة النهاية الفوز من مضيفه بروكلين نتس بـ116 نقطة مقابل 114 نقطة الخميس، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في بروكلين، تأخر كافالييرز بفارق 8 نقاط (112-104) قبل 2.13 دقيقتين من النهاية، قبل أن يسجل 12 نقطة مقابل نقطتين لصاحب الأرض ويخرج فائزا، وفق «فرانس 24».

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ورافقت الثواني الأخيرة إثارة حبست الأنفاس، فبعدما فوت دونوفان ميتشيل (31 نقطة) رمية حرة كانت كفيلة بفرض التعادل، عاد واهدر فرصتين للتسجيل من الهجمة نفسها، لتصل الكرة إلى أوكورون 11 نقطة الذي لم يرتجف مسجلا سلة الفوز.

كما لعب إيفان موبلي دورا حاسما في الفوز الثامن في 10 مباريات لكليفلاند بتسجيله 26 نقطة و16 متابعة، الذي عزز مركزه الرابع في المنطقة الشرقية مع 47 فوزا مقابل 28 هزيمة.