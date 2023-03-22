دوري السلة الأميركي: جا مورانت يستأنف التدريبات بعد الإيقاف

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى نجم ممفيس غريزليز لكرة السلة، جا مورانت، عقوبة إيقافه ثماني مباريات بعد ظهوره في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ملوحًا بمسدس في الرابع من مارس الجاري، وقال الثلاثاء إنه يتعلم أن يكون أكثر مسؤولية وأكثر ذكاءً.

وقال اللاعب الذي عاد إلى التدريبات «لقد ارتكبت أخطاء في الماضي تسبّبت بالكثير من الضرر، ليس فقط لي، ولكن أيضًا لعائلتي وفريقي والدوري. أنا آسف جدًا لذلك»، وفق «فرانس برس».

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وأضاف مورانت الذي يمكنه اللعب مرة أخرى مساء الأربعاء «وظيفتي الآن هي أن أكون أكثر مسؤولية، وأكثر ذكاءً، وألا أتسبب بمشاكل مماثلة بعد الآن».

الخضوع للعلاج

وكشف اللاعب (23 عامًا) أنه لا يزال يخضع للعلاج المطلوب لمساعدته على إدارة توتره وسلامته العامة.

وأوضح مورانت «لقد كنت هناك منذ أسبوعين، لكن هذا لا يعني أنني تعافيت تمامًا. إنها عملية متواصلة».