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دوري السلة الأميركي: تألق إمبيد يقود سيكسرز لفوز على كافالييرز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 02:05 مساء
دوري السلة الأميركي: تألق إمبيد يقود سيكسرز لفوز على كافالييرز
الكاميروني جويل إمبيد ساهم في فوز فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في دوري السلة الأميركي، 15 مارس 2023. (الإنترنت)
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تألق الكاميروني جويل إمبيد مجددا وأحرز 38 نقطة، ليسهم في تحقيق فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز انتصارا سادسا على التوالي بفوزه على كليفلاند كافالييرز بـ118 نقطة مقابل 109، ضمن منافسات الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.

وخاض فريق فيلادلفيا الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية أمام كافالييرز، مبارزة متقاربة حتى الأنفاس الأخيرة عندما سجل تايريز ماكسي ثلاثية وأحرز سفنتي سيكسرز خمس رميات حرة في آخر 51 ثانية لتأمين الفوز، وفق «فرانس برس».

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جاء كل ذلك بعد طرد إمبيد بعد استدعائه لخطأه السادس بعدما دفعه إيفان موبلي قبل أربع دقائق و12 ثانية من نهاية المباراة.

لكن دوك ريفرز مدرب فيلادلفيا كان على مستوى التحدي، وساعده إمبيد في تحقيق الفوز.

وقال الكاميروني الذي سجل أيضا 18 متابعة وأربع صدات، إنه استفاد من ميزة الشك التي منحه إياها الحكام.

وينافس إمبيد على جائزة أفضل لاعب لهذا الموسم، لكنه أشار إلى أن تركيزه في مكان آخر.

محاولة الفوز
وقال «أحاول فقط الفوز، والحصول على أكبر عدد ممكن من الانتصارات ولم المجموعة، والقيام بعملنا. زملائي في الفريق يجعلون عملي أسهل. نحن نقوم بذلك كفريق واحد».

وأضاف «أنا متحمس لما بعد الموسم، لكن لدينا الكثير من المباريات المقبلة في الموسم العادي، علينا أن نأخذها واحدة تلو الأخرى ونحاول التحسن كل يوم».

وإلى جانب إمبيد، كان الدعم أيضا من جيمس هاردن الذي أحرز 28 نقطة، وماكسي الذي سجل 23.

وبهذا الفوز، بات فيلادلفيا الآن متأخرا بفارق نصف مباراة فقط عن بوسطن سلتيكس صاحب المركز الثاني.

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