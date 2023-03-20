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انتصاران مهمان لمتصدري دوري السلة الأميركي وناغتس إلى «بلاي أوف»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 05:37 مساء
انتصاران مهمان لمتصدري دوري السلة الأميركي وناغتس إلى «بلاي أوف»
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو خلال مباراة فريقه ميلووكي باكس أمام مضيفه ساكرامنتو كينغز. (فرانس برس)
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استعاد دنفر ناغتس وميلووكي باكس، متصدراً ترتيب المنطقتين الغربية والشرقية توالياً، توازنهما بفوز الأول على بروكلين نتس (108-102) والثاني على تورونتو رابتورز (118-111) الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ودخل ناغتس الذي يبقى الفريق الوحيد الضامن تأهله حتى الآن إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» في المنطقة الغربية، اللقاء على خلفية خسارة أمام نيويورك نيكس كانت الخامسة في ست مباريات، لكنه استعاد الأحد شيئاً من بريقه وعاد منتصراً من ملعب نتس بفضل جهود نجمه الصربي نيكولا يوكيتش بشكل خاص، حسب «فرانس برس».

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وحقق يوكيتش ثلاثة أرقم مزدوجة «تريبل دابل» للمرة الثامنة والعشرين هذا الموسم، بعدما سجل (22) نقطة مع 17 متابعة و10 تمريرات حاسمة، فيما ساهم مايكل بورتر جونيور بـ(28) نقطة مع تسع متابعات.

وفي مليووكي، عاد باكس سريعاً إلى سكة الانتصارات وعوّض خسارته مباراته الماضية أمام إنديانا بايسرز بفوزه على ضيفه تورونتو رابتورز، في لقاء تألق خلاله كالعادة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي نجح في جميع تسديداته التسع محققاً الـ«تريبل دابل» الثالث والثلاثين في مسيرته (22 نقطة مع 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة).

وفي المباريات الأخرى، فاز لوس أنجليس ليكرز على أورلاندو ماجيك (111-105)، نيو أورليانز بيليكانز على هيوستن روكتس (117-107)، أوكلاهوما سيتي ثاندر على فينيكس صنز (124-120)، ولوس أنجليس كليبرز على بورتلاند ترايل بلايزرز (117-102).

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