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دوري السلة الأميركي: كيفن دورانت يغيب 3 أسابيع عن فينيكس صنز

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 مارس 2023, 03:37 مساء
دوري السلة الأميركي: كيفن دورانت يغيب 3 أسابيع عن فينيكس صنز
لاعب فينيكس صنز، كيفن دورانت. (أرشيفية: الإنترنت)
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يواجه كيفن دورانت النجم الجديد لفينيكس صنز الغياب عن الملاعب لفترة ثلاثة أسابيع على الأقل، بعد تعرضه لإصابة بالتواء في كاحله كما أعلن ناديه الذي يلعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسقط دورانت (34 عاما) أرضا بعنف لدى فترة الإحماء الأربعاء قبل مواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندر في مباراة كان من المفترض أن تكون الرسمية الأولى على أرضه منذ انتقاله إلى فينيكس قادما من بروكلين نتس فبراير الماضي، لكن تبين أنه مصاب بالتواء في الكاحل ولم يشارك فيها، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وقال بيان صادر عن فينيكس «تبين من الفحوصات الإضافية التي خضع لها كيفن أنه يعاني من التواء في الكاحل، سيجرى تقييم الإصابة بعد ثلاثة أسابيع».

تألق دورانت
وتألق دورانت في ثلاث مباريات خاضها مع فينيكس خارج ملعبه وسجل معدلا مقداره 26.7 نقطة و7.3 متابعة في المباراة الواحدة.

بيد أن موسمه تميز بالإصابات المتكررة، حيث غاب نحو ثمانية أسابيع بعد معاناته من إصابة في الركبة مطلع يناير في صفوف بروكلين.

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