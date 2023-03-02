دوري السلة الأميركي: دورانت يقود فريقه الجديد صنز لفوز على هورنتس

القاهرة - بوابة الوسط

حقق كيفن دورانت بداية موفقة مع فريقه الجديد فينيكس صنز وقاده للفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس بنتيجة 105 نقاط مقابل 91، فيما واصل مليووكي باكس مسلسل انتصاراته بتغلبه على أورلاندو ماجيك بـ139 نقطة مقابل 117 نقطة الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وخاض دورانت مباراته الأولى مع صنز الذي ضمه قبل ثلاثة أسابيع في صفقة تبادل مع بروكلين نتس حصل بموجبها الأخير على ميكال بريدجز وكام جونسون وخمسة اختيارات في الجولة الأولى من الـ«درافت»، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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لكنه لم يشارك في أي مباراة بسبب التواء في أربطة ركبته اليمنى أبعدته عن الملاعب 20 مباراة، منها 14 مباراة عندما كان لا يزال يدافع عن ألوان نتس.

وسجل دورانت 23 نقطة في مباراته الأولى مع فريقه الجديد بعدما نجح في 10 من محاولاته الـ15، فيما لعب ديفن بوكر الدور الرئيسي في إيقاف مسلسل انتصارات هورنتس عند خمس مباريات بتسجيله 37 نقطة.

دياندري أيتون أسهم في الفوز

وأسهم دياندري أيتون أيضا في الفوز السابع لصنز في آخر عشر مباريات بتسجيله 16 نقطة مع 16 متابعة في لقاء خاض خلاله دورانت 27 دقيقة فقط.

وفي غياب لاميلو بول الذي انتهى موسمه بعد خضوعه لعملية جراحية من أجل إصلاح كسر في كاحله الأيمن، كان كيلي أوبر جونيور الأفضل في صفوف هورنتس بتسجيله 26 نقطة وأضاف تييري روزيير 20 من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب فريقهما الهزيمة الرابعة والأربعين هذا الموسم.