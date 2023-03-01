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دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 08:32 مساء
دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز
جا مورانت قاد ممفيس غريزليز للفوز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز في دوري كرة السلة الأميركي، 1 مارس 2023. (الإنترنت)
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قدّم جا مورانت شوطًا ثانيًا خارقًا وقاد ممفيس غريزليز للفوز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز المنقوص من ليبرون جيمس بنتيجة (121) نقطة مقابل (109)، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الثلاثاء.

بعد أن اكتفى بست نقاط في الشوط الأول ليدخل ليكرز إلى الاستراحة متقدمًا بـ(49) نقطة مقابل (46)، انفجر مورانت في الثاني مسجلا (28) نقطة في الربع الثالث وحده ليقلب الطاولة على الضيوف، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

حقق «تريبل دابل» منهيًا المباراة مع (39) نقطة، 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة.

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وأنهى ممفيس بذلك سلسلة من ثلاثة انتصارات لليكرز وزاد من مِحنه في مسعاه لخطف مركز يخوّله خوض الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».

شوهد جيمس الذي يواجه الغياب عدة أسابيع بعد إصابته في قدمه اليمنى خلال فوز ليكرز على دالاس، وفق التقارير، وهو يرتدي حذاءً وقائيًا الثلاثاء من جانب الملعب.

كما غاب عن ليكرز المصاب دانجيلو راسل ليتلقى الفريق الخسارة 33 هذا الموسم مقابل 29 انتصارًا في المركز الثاني عشر في الغربية.

أنتيتوكونمبو يقود باكس لفوز خامس
في بروكلين، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (33) نقطة ليقود ميلووكي باكس لفوزه الخامس عشر تواليًا وذلك بعودته أمام نتس بنتيجة (118) نقطة مقابل (104) نقطة.

تقدم نتس الذي يتأقلم مع رحيل كيفن دورانت وكايري إرفينغ بـ28 مقابل 13 مع نهاية الربع الأول ودخل الاستراحة متقدمًا بعشر نقاط.

لكن باكس عاد بقوة في الثالث وحسم الربع لصالحه بـ39 مقابل 23 ليمضي قدمًا ويحسم المباراة معززًا صدارته للمنطقة الشرقية أمام بوسطن سلتيكس.

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