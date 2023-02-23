دوري السلة الأميركي: ستيفن كوري يتعافى لأسبوع قبل العودة لووريرز

القاهرة - بوابة الوسط

يستمر غياب نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري لأسبوع على الأقل بعد تعافيه من إصابة في ركبته اليسرى وساقه، حسب ما أفاد حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وعانى كوري من تمزق جزئي في أربطة الركبة والأغشية وكدمة أسفل الساق خلال المباراة التي خاضها فريقه أمام دالاس مافريكس في الرابع من فبراير، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وغاب كوري عن خمس مباريات قبل استراحة مباراة كل النجوم «أول ستار»، علما بأنه لم يشارك في 11 مباراة تواليا بين ديسمبر ويناير بسبب إصابة في كتفه اليسرى.

وقال ووريرز في بيان نُشر على «تويتر» الأربعاء إن كوري سيغيب مرة أخرى لفترة أسبوع قبل إعادة تقييم حالته، ما يعني أنه لن يشارك في المباريات الأربع المقبلة لفريقه.