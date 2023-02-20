تايتوم يقود «يانيس» للفوز على فريق «ليبرون» في مباراة كل نجوم دوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

قاد جايسون تايتوم فريق يانيس أنتيتوكونمبو إلى الفوز على فريق ليبرون جيمس بنتيجة (184-175)، الأحد، في مدينة يوتا بولاية سولت لايك سيتي بتسجيله 55 نقطة محطما الرقم القياسي في عدد النقاط في مباراة كل النجوم التقليدية التي تجمع سنويا نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ومحا نجم بوسطن سلتيكس الذي اختير أفضل لاعب في المباراة الرقم القياسي السابق لأنتوني ديفيس (52 نقطة، في العام 2017)، كما حطم الرقم القياسي في عدد النقاط في ربع واحد بتسجيله 27 نقطة في الثالث، وتألق أيضا في صفوف فريق «يانيس» نجم بورتلاند ترايل بلايزرز داميان ليلارد، الفائز بمسابقة الرميات الثلاثية السبت، بتسجيله 26 نقطة، بينها ثماني ثلاثيات آخرها ثلاثية الفوز، لكن أبرزها ثلاثية بعيدة رائعة من نحو 15 مترا، حسب «فرانس برس».

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كان زميلهما في صفوف فريق يانيس نجم كليفلاند كافالييز دونوفان ميتشل ثاني أفضل مسجل في المباراة برصيد 40 نقطة مع عشر متابعات، وأسهم بالتالي في إلحاق الخسارة الأولى بفريق ليبرون بالنظام الجديد لمباراة كل النجوم المعتمد منذ العام 2018، حيث يختار القائدان لاعبيهم من قائمة كل النجوم.

واكتفى جيمس الذي خاض مباراة كل النجوم للمرة التاسعة عشرة في مسيرته الاحترافية محطما الرقم القياسي في عدد المشاركات الذي كان يتقاسمه مع كريم عبد الجبار، بتسجيل 13 نقطة مع أربع تمريرات حاسمة ومتابعة واحدة في 14 دقيقة.