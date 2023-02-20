جيمس: سأبذل كل ما في وسعي لبلوغ الأدوار الإقصائية بدوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس الذي لم يغب عن الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مرتين متتاليتين منذ أول موسمين له في مسيرته الاحترافية، الأحد، أنه يرغب في بذل كل ما في وسعه من أجل التأهل إلى «البلاي أوف».

وأضاف جيمس في مؤتمر صحفي على هامش مباراة كل النجوم في مدينة يوتا بولاية سولت لايك سيتي حيث اكتفى بتسجيل 13 نقطة في 14 دقيقة فقط بعد إصابة في يده اليمنى أثناء تسجيله سلة ساحقة «إنها 23 من أهم مباريات مسيرتي في الموسم العادي»، في إشارة للمباريات المتبقية لفريقه، حسب «فرانس برس».

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وعانى ليكرز في بداية هذا الموسم وهو يحتل المركز الثالث عشر في المنطقة الغربية برصيد 27 فوزا و32 خسارة، ويتخلف ليكرز بفارق فوز واحد عن أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي لعب مباراتين أقل صاحب المركز العاشر الأخير الذي يخول صاحبه خوض ملحق فاصل لكي يتأهل مباشرة إلى «البلاي أوف»، وبفارق أربعة انتصارات خلف دالاس مافريكس صاحب مباراة أكثر محتلا المركز السادس الأخير المؤهل مباشرة إلى الأدوار الإقصائية.

ويتواجه صاحبا المركزين السابع والثامن من كل منطقة في مباراة واحدة على أن يتأهل الفائز بها مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، فيما يخوض الخاسر مواجهة أخرى ضد الفائز من مباراة صاحبي المركزين التاسع والعاشر، والفائز من هذه المواجهة يكمل عقد «البلاي أوف».