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شكوك حول غياب ليبرون وأنتيتوكونمبو في مباراة «كل النجوم» بالدوري الأميركي للسلة.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 01:47 مساء
شكوك حول غياب ليبرون وأنتيتوكونمبو في مباراة «كل النجوم» بالدوري الأميركي للسلة.. الأحد
شكوك حول غياب ليبرون وأنتيتوكونمبو في مباراة «كل النجوم» بالدوري الأميركي للسلة. (أرشيفية : الإنترنت)
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غاب القائدان ليبرون جيمس، لاعب لوس أنجليس ليكرز، واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، لاعب فريق ميلووكي باكس، عن مسابقات السبت ليلة مباراة كل النجوم «أول ستار» التي تجمع سنويا نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركتهما للإصابة.

ولم يشارك جيمس في التدريبات قبل المباراة المقررة في مدينة يوتا بولاية سولت لايك سيتي، لأسباب شخصية، كما قالت رابطة الدوري. فيما لم يخض العملاق اليوناني مسابقة المهارة، حيث كان من المتوقع أن يشارك فيها مع شقيقيه أليكس وتاناسيس، حسب «فرانس برس».

- أنتيتوكونمبو يتعرض لإصابة خلال فوز ميلووكي باكس على شيكاغو بولز

وسيتوجه جيمس الذي يشارك في «أول ستار» للمرة التاسعة عشر، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع الأسطورة كريم عبدالجبار، والذي حطم رقمه أيضا كأفضل مسجل في تاريخ الدوري، للصحفيين الأحد قبل المباراة المنتظرة.

وكانت رابطة الدوري قد أعلنت أن إصابة نجم لوس أنجليس ليكرز لن تمنعه من اللعب، علما بأن جيمس غاب عن 3 مباريات بسبب إصابة في قدمه، قبل أن يلعب 29 دقيقة فقط الأربعاء، في الفوز الكبير على نيو أورليانز بيليكانز (120-102).

من ناحيته، تعرض أنتيتوكونمبو لالتواء في معصمه الأيمن (الخميس) في فوز فريقه ميلووكي باكس على شيكاغو بولز، وتم استبداله بزميله جونيور هوليداي في مسابقة المهارة.

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