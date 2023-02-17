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أنتيتوكونمبو يتعرض لإصابة خلال فوز ميلووكي باكس على شيكاغو بولز

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 03:51 مساء
أنتيتوكونمبو يتعرض لإصابة خلال فوز ميلووكي باكس على شيكاغو بولز
لقطة إصابة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لاعب ميلووكي باكس، خلال مواجهة شيكاغو بولز بالدوري الأميركي للسلة، 17 فبراير 2023. (الإنترنت)
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تعرض العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لإصابة في معصم يده خلال فوز فريقه ميلووكي باكس الثاني عشر تواليا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، والذي جاء على حساب مضيفه شيكاغو بولز 112-100 الخميس.

غادر أنتيتوكونمبو المباراة في بداية الربع الثاني بعد أن ارتطم بدعامة السلة بعدما كان يحاول القيام بتصدٍ للكرة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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قال تقرير طبي أولي من باكس إن لاعبه عانى من التواء في المعصم الأيمن، وأضاف مدربه مايك بودينهولزر أن التقارير «مشجعة...فحص الاشعة كان نظيفا، لديه التواء. سنرى كيف سيشعر غدا وفي الايام المقبلة لنقيم حالته».

ومن المفترض أن يقود يانيس فريق المنطقة الشرقية في مباراة كل النجوم «أول ستار» الأحد ضد فريق الغربية بقيادة ليبرون جيمس.

وألقت إصابة أنتيتوكونمبو بظلالها على أداء ملفت آخر لميلووكي الذي يحتل المركز الثاني في الشرقية، خلف بوسطن المتصدر، بسجل 41 - 17.

وقاد بروك لوبيز بطل 2021 للفوز بتسجيله 33 نقطة و7 متابعات فيما ساهم جيفون كارتر بـ22 ليُلحقا ببولز الخسارة السادسة تواليا.

دورانت شاهد فريقه يخسر
في فينيكس، جلس الوافد الجديد كيفن دورانت في الصف الأمامي وشاهد فريقه صنز يخسر على أرضه أمام لوس أنجليس كليبرز 116 - 107.

جرى تقديم دورانت رسميا للجماهير في فينيكس خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق الخميس حيث أعلن أن النادي بات قريبا من إنهاء جفاف عن اللقب طال انتظاره: «أعتقد أنه لدينا كل العناصر لنحقق النجاح».

لكن لاحقا على أرض الملعب، عانى صنز أمام كليبرز متألق سجل له كل من بول جورج وتيرينس مان 26 نقطة.

كليبرز إلى المركز الرابع
تقدم كليبرز إلى المركز الرابع في الغربية (33 - 28) أمام صنز الخامس (32 - 28).

في المباراة الوحيدة الاخرى الخميس، حقق واشنطن ويزاردز عودة متأخرة رائعة خارج أرضه ليسقط مينيسوتا تمبروولفز 114 - 106.

سجل نجم ويزاردز برادلي بيل أكثر من 30 نقطة للمرة الثالثة في أربع مباريات، بعد أن أنهى المواجهة مع 35 نقطة، ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

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