يوكيتش يقود دنفر ناغتس للفوز على دالاس مافريكس بـ«تريبل دابل»

القاهرة - بوابة الوسط

حقق النجم الصربي نيكولا يوكيتش الـ«تريبل دابل» الـ21 هذا الموسم، ليقود دنفر ناغتس للفوز على ضيفه دالاس مافريكس (118-109) الأربعاء، ويعزز صدراته للمنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

أحرز أفضل لاعب في الدوري مرتين (14) نقطة، (13) متابعة و(10) تمريرات حاسمة ليقود ناغتس للفوز الثالث تواليا، ليبتعد في الصدارة بفارق خمس مباريات عن ممفيس غريزليز الثاني مع (41) انتصارا مقابل (18) هزيمة.

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وغاب عن صفوف مافريكس الوافد الجديد كايري إرفينغ بسبب آلام في أسفل الظهر، فيما لم تُجدِ نقاط السلوفيني لوكا دونتشيتش الـ(37) نفعا.

وعانى دالاس في غياب اللاعب الذي وصل من بروكلين نتس في نافذة الانتقالات الشتوية، وكان دونتشيتش الوحيد من بين اللاعبين الذين بدأوا أساسسيين الذي يصل إلى عتبة العشر نقاط، على عكس أساسيي ناغتس الذين وصلوا إليها جميعا.

عودة ليبرون جيمس

في لوس أنجليس، عاد ليبرون جيمس إلى صفوف ليكرز الجريح بعد غيابه للإصابة وأسهم في فوز فريقه على نيو أورليانز بيليكانز (120 - 102).

لم يلعب ليبرون أي مباراة منذ أن حطم رقم كريم عبدالجبار ليصبح أفضل هداف على الإطلاق في تاريخ الدوري الأسبوع الماضي بسبب مشكلة في الكاحل.

ولكنه عاد بقوة مسجلا (21) نقطة على غرار الوافد الجديد دانجيلو راسل، فيما كان أنتوني ديفيس الأفضل في الفريق (28) نقطة.

في بوسطن، عاد جايسون تايتوم بدوره بقوة مسجلا (38 نقطة) ليقود سلتيكس للفوز على ديترويت بيستونز (127-109).

غياب تايتوم

غاب تايتوم عن الخسارة ضد ميلووكي باكس الثلاثاء، لكنه عاد وأمطر سلة الخصم بست ثلاثيات.

عزز بوسطن صدارته للشرقية وللدوري مع (42) انتصارا و(17) هزيمة وسيحتفظ بها أقله حتى مباراة كل النجوم «أول ستار» نهاية الأسبوع الحالي.

في فيلادلفيا، سجل الكاميروني جويل إمبيد (29) نقطة ليقود سفنتي سيكسرز للفوز (118 - 112) على كليفلاند كافالييرز.

أما في بروكلين، فحقق ميكال برديجز (45) نقطة هي الأعلى في مسيرته ليسهم في فوز نتس على ميامي هيت (116 - 105).