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مسؤولو بوسطن سلتيكس: براون لن يحتاج لجراحة في وجهه على الأرجح

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 01:38 مساء
مسؤولو بوسطن سلتيكس: براون لن يحتاج لجراحة في وجهه على الأرجح
تعرض براون لكسر في وجهه بعد اصطدامه بزميله جايسون تايتوم. (فرانس برس)
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يأمل مسؤولو بوسطن سلتيكس ألا يحتاج اللاعب جايلن براون لجراحة، بعد تعرضه لكسر في وجهه بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وقال رئيس عمليات كرة السلة في بوسطن براد ستيفنز، الجمعة، «إن براون من غير المرجح أن يواجه فترة ابتعاد طويلة، بعد تلقيه ضربة غير متعمدة من كوع زميله نجم الفريق الآخر جايسون تايتوم».

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قال ستيفنز لمراسلين الجمعة: «آخر الأنباء عن جايلن براون أنه لن يحتاج إلى جراحة، سنرى كيف يشعر في الأيام المقبلة. لقد تم تجهيزه بالفعل لارتداء قناع، لكنه لا يزال يشعر بالأمر، وهذا ليس رائعا»، وشرح بوسطن أن براون يعاني من كسر في الوجه تعرض له خلال الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، الأربعاء، عندما كان يحاول التقاط كرة مرتدة مع زميله تايتوم، حسب «فرانس برس».

ويقدم براون (26 عاما)، الذي يحمل ألوان الفريق الأخضر منذ 2016، أفضل مستوياته، ويبلغ معدله 27 نقطة في المباراة الواحدة إلى 7.1 متابعة، مع سلتيكس متصدر ترتيب الدوري هذا الموسم. وغاب براون عن فوز فريقه الأخير، الجمعة، على ضيفه تشارلوت هورنتس (127-116)، حيث رفع رصيده إلى 40 فوزا و16 خسارة في صدارة منطقته والدوري.

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