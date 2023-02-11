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بوسطن يتصدر دوري السلة الأميركي عبر الفوز الـ40 في ليلة تألق تايتوم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 11:19 صباحا
بوسطن يتصدر دوري السلة الأميركي عبر الفوز الـ40 في ليلة تألق تايتوم
نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس فوق تيرانس مان لاعب لوس أنجليس كليبرز. (فرانس برس)
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حقق بوسطن سلتيكس، متصدر ترتيب دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، فوزه الأربعين هذا الموسم، على حساب ضيفه تشارلوت هورنتس (127-116)، بفضل 41 نقطة لنجمه جايسون تايتوم ونجاح لاعبيه بتسجيل 25 رمية ثلاثية، وهذه المرة الثامنة هذا الموسم يسجل تايتوم 40 نقطة أو أكثر في مباراة واحدة، علما ابأنه لعب دون زميله النجم جايلن براون المصاب بكسر في وجهه بعد اصطدامهما عن غير عمد، ولاعب الارتكاز آل هورفورد، المصاب بركبته، بالإضافة إلى ماركوس سمارت.

وفي ظل هذا الغياب، سجل الموزع ديريك وايت 33 نقطة، بينها 8 رميات ثلاثية، و10 تمريرات حاسمة، وزرع لاعبو الفريق الأخضر 25 رمية ثلاثية في المباراة من أصل 55 محاولة، وقال وايت «كان شعور التسديد جيدا. حصلت على مواقع جيدة واستفدت من ذلك»، وبفضل الرميات المبكرة البعيدة المدى، صنع بوسطن فارقا كبيرا، وحتى تسجيل هورنتس 15 نقطة متتالية في الربع الثالث، أبقى المتصدر على فارق أكثر من عشر نقاط، حسب «فرانس برس».

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ونجح تايتوم برمياته الثلاثية الخمس في أن يصبح أول لاعب يسجل ألف رمية ثلاثية قبل عيد ميلاده الخامس والعشرين، وتابع وايت عن زميله البالغ 24 عاما: «رفع اللعبة إلى مستوى مختلف هذا الموسم. من الجميل مشاهدته واللعب معه. يقوم بالخيار المناسب في كل هجمة».

وحقق ميلووكي باكس، وصيف بوسطن في المنطقة الشرقية (39-17) فوزه العاشر تواليا، على حساب مضيفه لوس أنجليس كليبرز (119-106)، وكالعادة، تألق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو مسجلا 35 نقطة، رافعا معدله في هذه السلسلة إلى 37.3 نقطة. وتقدّم كليبرز (27-22) في الربع الأول، بفضل بول جورج صاحب الـ19 نقطة و11 متابعة والذي لعب دون النجم كواهي لينرد المصاب.

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