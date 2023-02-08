أسطورة ليبرون جيمس تحيي جدل المفاضلة التاريخية مع جوردان

القاهرة - بوابة الوسط

في أعقاب إضافة ليبرون جيمس لإنجاز جديد إلى إرثه المذهل، كأفضل مسجل في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، يتواصل الجدل حيال ما إذا كان هو أو مايكل جوردان أعظم لاعب على الإطلاق، وتفوق نجم لوس أنجليس ليكرز في موسمه العشرين بالدوري وهو في الثامنة والثلاثين من عمره، على زميله الأسطورة كريم عبدالجبار ليصبح الهداف التاريخي لـ«أن بي إيه» الثلاثاء رافعًا رصيده إلى 38.390 نقطة.

قال جيمس لشبكة «إي إس بي أن» الرياضية قبل تحطيم الرقم «أن أكون إلى جانب قوة مهيمنة بارزة مثل كريم، إنه لشرف كبير»، ويحتل مايكل جوردان، أيقونة اللعبة المعتزل، المرتبة الخامسة في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الأميركي برصيد 32.292 نقطة في 1072 مباراة بمعدل قياسي يبلغ 30.1 نقطة في المباراة الواحدة. وكان معدل جيمس نحو 27.2 مع تفوق بمعدلي التمريرات الحاسمة والمتابعات، بحسب «فرانس برس».

- 36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

وسبق لجوردان أن كان الفائز وأفضل لاعب في كل النهائيات الستة التي خاضها في الدوري مع شيكاغو بولز في التسعينيات. وكان أفضل لاعب للموسم خمس مرات وأفضل مسجل عشر مرات، وفاز جيمس بأربعة ألقاب في عشر مباريات نهائية في الدوري، منها ثمانية متتالية من 2011 إلى 2018. كان أفضل لاعب في النهائيات أربع مرات وأربع مرات أفضل لاعب في الموسم، وفاز بلقب هداف الموسم الوحيد في العام 2008.

حصد كلاهما ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، ولعب كل منهما دور البطولة في أفلام «سبايس جام»، وأصبحا أيقونتين ثقافيتين بصفقات تأييد ملحمية. وعلى غرار جوردان، كان جيمس صانع ألعاب يقفز عاليًا بحركات أكروباتية مدهشة في شبابه، حيث قام بتعديل أسلوب لعبه ليظل خطيراً ويرفع من مستوى زملائه في الفريق.

غرّد النجم الراحل كوبي براينت عن الجدل بين اللاعبين في العام 2018 قائلًا «يمكننا الاستمتاع بواحد دون تدمير الآخر. لا تتجادلوا في موضوع لا يمكن لأي شخص أن يفوز به بشكل حاسم».