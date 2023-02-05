36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

القاهرة - بوابة الوسط

بات ليبرون جيمس على بُعد 36 نقطة فقط من تحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والذي يملكه الأسطورة كريم عبدالجبار، بعدما سجل 27 نقطة في خسارة فريقه أمام نيو أورليانز بيليكانز (126-131)، السبت.

يقف جيمس عند عتبة كتابة فصل جديد في أسطورته، حيث بإمكانه أن يصبح أفضل مسجل في التاريخ أمام عبد الجبار صاحب 38.387 نقطة الثلاثاء في لوس أنجليس، بمواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندر، أو في حال فشل في تحقيق هذا الإنجاز في عقر دار فريقه فعليه الانتظار حتى الخميس بمواجهة ميلووكي باكس، حسب «فرانس برس».

- بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 مليون دولار

وبانتظار الموعد التاريخي، فشل ليكرز في الفوز على أحد أبرز منافسيه في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» وهو فريق بيليكانز الذي أنهى سلسلة من 10 هزائم تواليا.

ولم تحل نقاط جيمس، إضافة إلى دقته في التسديد (10 من 22) و9 متابعات من دون خسارة ليكرز، في حين ورغم تألق أنتوني ديفيس بتسجيله 34 نقطة إلى 14 متابعة أمام فريقه السابق، فإنه غاب في الربع الأخير (نقطتان فقط) الذي سجل خلاله بيليكانز 28 نقطة مقابل 20 لليكرز، علما بأن الفريق الفائز تأخر بفارق 12 نقطة قبل الاستراحة.

وتراجع ليكرز للمركز الثالث عشر في المنطقة الغربية، فيما صعد بيليكانز الذي يُدين بفوزه إلى براندون إنغرام (35 نقطة) للمركز العاشر، متأخرا بفارق 3 مراتب عن غولدن ستايت ووريرز الفائز على دالاس مافريكس 119-113.