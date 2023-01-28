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بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 04:29 مساء
بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 مليون دولار
قميص ليبرون جيمس مع ميامي هيت ارتداه في المباراة السابعة من نهائي 2013. (فرانس برس)
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بيع قميص ارتداه نجم كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس بمبلغ 3.7 مليون دولار في مزاد، الجمعة، أي خمسة أضعاف الرقم القياسي السابق لأحد قمصانه، ونالت عملية البيع القياسية اهتماما ملحوظا، حيث يتجه نجم لوس أنجليس ليكرز البالغ من العمر 38 عامًا لأن يصبح الهدّاف التاريخي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وباعت دار سوثبي للمزادات في نيويورك القميص الذي ارتداه في مباراة مع فريقه السابق ميامي هيت في نهائي الدوري العام 2013، عندما فاز على سان انتونيو سبيرز في المباراة السابعة ليتوج باللقب، وحطّم الرقم القياسي السابق البالغ 630 ألف دولار لقميص جيمس الذي ارتداه في مباراة كل النجوم في العام 2020، بحسب «فرانس برس».

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يُعتبر قميص مايكل جوردان في نهائي الدوري العام 1998 مع شيكاغو بولز، والذي بيع بمبلغ 10.1 مليون دولار في سبتمبر 2022، أعلى الأغراض قيمة، كما تم بيع قميص أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا في المباراة التاريخية التي استخدم فيها يده لتسجيل هدف الفوز وإحرازاللقب، مقابل 9.3 مليون دولار في دار سوثبي في لندن العام الماضي.

ويحتاج جيمس إلى 178 نقطة فقط ليتفوق على الرقم القياسي لأسطورة ليكرز كريم عبدالجبار البالغ 38387 نقطة، وهو من أكثر الإنجازات الفردية التي بقيت عصية على كسرها، كما باعت دار سوثبي فستاناً ارتدته الأميرة الراحلة ديانا مقابل 604.800 دولار، الجمعة.

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