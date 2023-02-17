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كيفن دورانت يرى فريقه الجديد فينيكس قادرا على حصد لقب «إن بي إيه»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 03:22 مساء
كيفن دورانت يرى فريقه الجديد فينيكس قادرا على حصد لقب «إن بي إيه»
لقطة من تقديم كيفن دورانت لاعبا جديدا لفينكس صنز، 17 فبراير 2023. (الإنترنت)
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يرى النجم المخضرم كيفن دورانت أن فريقه الجديد فينيكس صنز أصبح مرشحا لإحراز لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه»، بعد انتقاله اللافت أخيرا من بروكلين نتس.

انضم لاعب فريق «كل النجوم» إلى فينيكس الأسبوع الماضي في تعاقد مفاجئ، أحيا آمال صنز بإحراز اللقب الأول في تاريخه في الدوري، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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رحب نحو ثلاثة آلاف مشجع بابن الرابعة والثلاثين الغائب راهنا لإصابة في ركبته، الخميس في مؤتمر صحفي في ملعب فريقه قبل المباراة ضد لوس أنجليس كليبرز.

قال أفضل لاعب في نهائي الدوري مرتين عندما أحرز اللقب مع غولدن ستايت ووريرز في 2017 و2018 إن صنز أصبح الآن جاهزا للمنافسة على اللقب، مشيرا إلى خبرة المدرب مونتي وليامس والمدير العام جيمس جونز المتوج بلقب الدوري ثلاث مرات كلاعب مع ميامي هيت وكليفلاند كافالييرز: «أعتقد اننا نملك القطع اللازمة لتحقيق الفوز».

ويحتل صنز راهنا المركز الخامس في ترتيب المنطقة الغربية مع 32 فوزا و28 خسارة، علما انه حل وصيفا للدوري في أعوام 1976 و1993 و2021.

مونتي مدرب بطل
وتابع«نملك الشبان أصحاب خبرة اللعب في الأدوار النهائية. لدينا متوج (جونز) يشرف علينا. مونتي مدرب بطل».

وأضاف «لدينا الأشخاص الذين اختبروا هذه اللحظات وهذه نصف المعركة».

وكان دورانت طالب في يونيو الماضي بانتقاله من نتس في صفقة تبادل، وذلك بعد أقل من عام من توقيعه على تمديد لمدة أربع سنوات بقيمة 198 مليون دولار.

وشعر دورانت بالإحباط من تراجع أداء فريقه الذي خرج من الدور الأول للأدوار الإقصائية «بلاي أوف» الموسم الماضي على الرغم من وجود النجمين الآخرين كايري إرفينغ وجيمس هاردن في حينها.

الاستمتاع بالضغوط
وأشار دورانت إلى أنه يستمتع بالضغوط التي رافقت انتقاله إلى أريزونا «أعرف أن الضغط موجود لأني أحد أفضل اللاعبين الذين مارسوا هذه اللعبة. كل مرة أطأ فيها أرض الملعب تكون التوقعات مرتفعة للقيام بأمور رائعة أنا والفريق».

وأردف «شعرت بالإثارة بمجرد نزولي من الطائرة. نلت ترحيبا حارا في كل مكان هنا. لكن لا زلت أشعر بأنه يتعين علي إثبات نفسي كل يوم».

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