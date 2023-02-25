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برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 05:10 مساء
برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز
لقطة من مواجهة ساكرامنتو كينغز أمام مضيفه لوس أنجليس كليبرز بالدوري الأميركي للسلة، 25 فبراير 2023. (الإنترنت)
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ألحق ساكرامنتو كينغز خسارة موجعة معنوياً بمضيفه لوس أنجليس كليبرز بـ176 نقطة مقابل 175، الجمعة في ثاني أعلى مباراة من ناحية التسجيل بتاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

والنقاط الـ351 هي ثاني أعلى رصيد في تاريخ الدوري، وراء فوز ديترويت بيستونز على دنفر ناغتس بنتيجة 186 نقطة مقابل 184، بعد ثلاثة أشواط إضافية في 13 ديسمبر 1983، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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سجّل مايك مونك 45 نقطة بعد نزوله بديلاً مع ساكرامنتو. ووضع ثلاثية قبل ثانيتين من انتهاء الوقت الأصلي فارضاً التمديد بـ153 نقطة للفريقين، قبل أن يهدر نجم كليبرز كواهي لينارد سلة الفوز في الرمق الأخير.

سجّل مونك رميتين حرّتين معادلاً الأرقام في الوقت الإضافي، وعندما أهدر بول جورج سلة أخرى كانت ستحقق الفوز لكليبرز، خاض الفريقان شوطاً إضافياً ثانياً.

وتقدم كليبرز بفارق 14 نقطة قبل أربع دقائق و25 ثانية من نهاية الوقت، ثم ست نقاط قبل دقيقة و57 ثانية في الشوط الإضافي الثاني، لكن كينغز لم يستسلم.

ثلاثية مونك
ثلاثية أخرى من مونك ثم سلة من دي أرون فوكس منحت ساكرامنتو التقدّم، قبل أن يهدر لينارد وزميله الفرنسي نيكولا باتوم فرصة الحسم في الثواني القاتلة.

أنهى فوكس المباراة برصيد 42 نقطة، علماً أن سبعة من لاعبي كينغز سجّلوا عشر نقاط أو أكثر.

الشكوك ألهمت مونك
قال مونك إن الشكوك حول إمكانية مواصلة كينغز، ثالث المنطقة الغربية تألقه في الخط المستقيم الأخير قبل الأدوار الإقصائية، قد ألهمته «أخذت الأمور على عاتقي نوعاً ما، أن أخرج وألعب بشكل قوي. أعتقد أن زملائي ساروا على نهجي».

بدوره، قال تايرون لو مدرب كليبرز خامس المنطقة الغربية «أعتقد أنها كانت مباراة رائعة، خصوصاً بالنسبة للمشجعين. مباراة مجنونة، الكثير من اللحظات العاطفية والتقلبات».

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