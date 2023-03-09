دوري السلة الأميركي: ممفيس غريزليز يوقف نجمه جا مورانت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن فريق ممفيس غريزليز الأربعاء عن إيقاف نجمه جا مورانت لأربع مباريات إضافية على الأقل، في حين أكدت الشرطة أن نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لن يواجه اتهامات بعد قيامه بنشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحمل مسدسًا في ملهى ليلي.

لم يشارك مورانت في آخر مباراتين مع فريقه ويواجه تحقيقًا من رابطة الدوري بشأن الحادثة، وفق ما نشرته «فرانس برس».

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في بث مباشر على إنستغرام في الساعات الأولى من صباح السبت، شوهد مورانت، أحد ألمع المواهب الشابة في كرة السلة، وهو يحمل مسدسًا في ملهى ليلي.

في رد على الفيديو، أعلن ممفيس السبت أن ابن الـ23 عامًا «سيغيب عن الفريق في المباراتين المقبلتين أقله».

اللاعب يصدر بيانًا

وأصدر بيانًا آخر الأربعاء قال فيه إن اللاعب «سيستمر في الغياب عن الفريق في المباريات الأربع المقبلة على الأقل».

اعتذر مورانت حينها قائلاً «أتحمل كامل المسؤولية عن أفعالي الليلة الماضية. (...) سأمضي بعض الوقت للحصول على المساعدة والعمل على تعلم طرق أفضل للتعامل مع التوتر العصبي والبحث عن استعادة راحتي بشكل عام».

وقام لاحقًا بحذف حسابيه على إنستغرام وتويتر.