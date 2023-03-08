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دوري السلة الأميركي: باكس هزم ماجيك رغم غياب أنتيتوكونمبو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 05:38 مساء
دوري السلة الأميركي: باكس هزم ماجيك رغم غياب أنتيتوكونمبو
لقطة من مواجهة ميلووكي باكس ونظيره أورلاندو ماجيك في دوري السلة الأميركي، 8 مارس 2023. (الإنترنت)
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لم يتأثر ميلووكي باكس بغياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بسبب الإصابة، فأحكم قبضته على صدارة ترتيب المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة بفوزه على أورلاندو ماجيك بنتيجة (134) نقطة مقابل (123).

وتقدّم باكس بفارق مباراتين ونصف المباراة عن بوسطن سلتيكس في صدارة الترتيب باستعراض هجومي شهد مشاركة في التسجيل من بروك لوبيس وكريس ميدلتون وجيفون كارتر، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

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وأنهى لوبيس المباراة برصيد (26) نقطة بعدما سجّل 64.3% من رمياته من المسافة القريبة، بينما سجل ميدلتون وكارتر (24) نقطة لكل منهما مع ميلووكي.

كما سجّل كل من بوبي بورتيس، جاي كراودر، وجو إنغلز أكثر من عشر نقاط لباكس الذي أحرز فوزه التاسع توالياً خارج أرضه.

ميلووكي يحسن نتائجه
وحسّن ميلووكي الذي شهد إنهاء سلسلة من 16 مباراة من دون هزيمة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز السبت، نتائجه إلى 47 فوزاً في مقابل 18 خسارة، بفارق فوزين عن بوسطن سلتيكس الثاني.

وفرض باكس سيطرة متواصلة أمام أورلاندو، فتقدّم منذ نهاية الربع الأول فصاعداً، وحافظ على تقدّم مريح بفارق أكثر من عشر نقاط في معظم فترات الربع الرابع.

المدرب يثني على لوبيس
وخصّ مدرب باكس مايك بادنهولزر لوبيس بالثناء، قائلاً «نميل إلى الحديث عن دفاعه كثيراً، ولكن هجومياً كان جيداً فعلاً. كان من الرائع الدفع به مبكراً».

وأضاف «من الجيد أن نراه يسجل بطرق عدة.. نحن محظوظون لكل الأشياء المختلفة التي يمكنه القيام بها».

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