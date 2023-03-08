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ليكرز يكرم نجمه السابق «بسحب قميصه»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 04:14 مساء
ليكرز يكرم نجمه السابق «بسحب قميصه»
جانب من تكريم لاعب برشلونة ولوس أنجليس ليكرز السابق باو غاسول، 8 مارس 2023. (الإنترنت)
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كرّم لوس أنجليس ليكرز نجمه السابق الإسباني باو غاسول المتوج معه بلقبين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بسحب قميصه الرقم 16.

وأقام ليكرز حفل تكريم غاسول خلال الاستراحة أثناء مباراته أمام الفريق الأول الذي دافع عن ألوانه الإسباني في الدوري ممفيس غريزليز، الأربعاء، وفاز ليكرز بـ112 نقطة مقابل 103، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وبات غاسول (42 عاما) المتحدر من مقاطعة كاتالونيا اللاعب الرقم 12 الذي يتم تعليق قميصه في سقف ملعب «كريبتو. كوم أرينا» وهو الاسم الحالي لملعب «ستايبلز سنتر»، حيث يخوض ليكرز مبارياته البيتية.

وسيوضع قميص غاسول الذي يحمل الرقم 16 إلى جانب أسماء كبيرة في عالم كرة السلة على غرار ويلت تشامبرلين وماجيك جنسون وجيري ويست وكريم عبدالجبار والراحل كوبي براينت.

اللاعب متأثر
وقال اللاعب الإسباني «لقد تأثرت فقط لرؤية الوجوه هنا، كلكم».

وأضاف «تشرفت بارتداء هذا القميص، واللعب لهذا النادي ومساعدة هذا الفريق، والمساهمة في هذه المدينة. لم أكن أعتقد أبدا وحتّى في مليون عام، أن يأتي يوم مثل هذا».

وأردف «أقول لكم فقط عدم قول كلمة أبدا. فقط ادفع نفسك كل يوم لتكون أفضل ما يمكن أن تكون عليه».

بداية مسيرته كلاعب
بدأ اللاعب الفارع الطول (2.16 م) مسيرته مع برشلونة (1998-2001) قبل أن ينتقل إلى بلاد «العم سام» ليخوض مباراته الأولى في الـ«إن بي آيه» مع غريزليز، وقد جذب اهتمام ليكرز بفضل تألقه في الملاعب لينتقل إلى صفوفه في موسم 2007-2008 ويحقق معه اللقب مرتين (2009 و2010)، علما بأنه لعب بقميصه 476 مباراة.

العودة لبرشلونة
تنقل لاحقا بين أندية شيكاغو بولز (2014-2016) وسان أنتونيو سيبرز (2016-2019) وميلووكي باكس (2019)، قبل أن يعود إلى برشلونة العام 2021، منهيا مسيرته في الملاعب في الخامس من أكتوبر من العام ذاته بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد بعد 20 عاما من لقبه الأول مع النادي الكاتالوني.

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