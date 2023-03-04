دوري السلة الأميركي: يوكيتش يقود ناغتس للفوز بـ«تريبل دابل»

القاهرة - بوابة الوسط

سجل الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الموسم العادي مرتين، 18 نقطة وأضاف إليها 18 متابعة و10 تمريرات حاسمة، محققاً الـ«تريبل دابل» الخامسة والعشرين له هذا الموسم، وقاد فريقه دنفر ناغتس للفوز على ممفيس غريزليز بنتيجة 113 نقطة مقابل 97 الجمعة في صراع القمة في المنطقة الغربية.

وعزز ناغتس الذي خرج منتصراً للمرة الخامسة والعشرين هذا الموسم عندما يحقق نجمه يوكيتش تريبل-دابل صدارته للمنطقة مع 45 فوزاً مقابل 19 هزيمة.

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وسجل مايكل بورتر جونيور 26 نقطة وجمال موراي 22 نقطة، منها 11 في الربع الأخير، لصالح ناغتس الذي حسم اللقاء لصالحه من دون صعوبة.

في المقابل، سجل جا مورانت الذي ارتدى قناعاً واقياً بعد تعرضه لكسر في الأنف في هيوستن الأربعاء، 27 نقطة ومرّر 10 كرات حاسمة لممفيس.

فوز نيويورك نيكس

وفي ميامي، سجل يوليوس راندل 43 نقطة، منها سلة ثلاثية حسمت اللقاء قبل صافرة النهاية بثانية وسبعة أجزاء من عشرة، وقاد فريقه نيويورك نيكس لفوزه الثامن توالياً على حساب ميامي هيت بـ122 نقطة مقابل 120 نقطة.

وأضاف جالن برونسون 25 نقطة لنيكس، فيما تألق في صفوف الخاسر الثنائي جيمي باتلر الذي سجل 33 نقطة، بينما سجل تايلر هيرو 29 نقطة.