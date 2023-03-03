دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة

القاهرة - بوابة الوسط

يغيب نجم لوس أنجليس ليكرز، ليبرون جيمس، عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل بسبب إصابة في قدمه اليمنى، حسب ما أفاد النادي المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الخميس.

وغادر «الملك» أفضل هداف في تاريخ الدوري الملعب وهو يعرج في فوز فريقه على دالاس مافريكس بنتيجة 111 نقطة مقابل 108 الأحد، في حين قال ليكرز إن الفحوصات كشفت عن إصابة في الوتر، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وأشار الفريق في بيان «تم تقييم حالة ليبرون جيمس من قبل أطباء فريق ليكرز والطاقم الطبي، وتقرر أنه تعرض لإصابة في وتر القدم اليمنى، ستتم إعادة تقييم جيمس في غضون ثلاثة أسابيع تقريبا».

وافتقد ليكرز لجهود جيمس في الخسارة أمام ممفيس غريزليز الثلاثاء، وقد يغيب «الملك» عن المباريات العشر المقبلة لفريقه صاحب المركز الحادي عشر في المنطقة الغربية.

تألق جيمس

وتألق جيمس «38 عاماً» في صفوف فريقه هذا الموسم حيث بلغت معدلاته في المباراة الواحدة 29.5 نقطة و8.4 متابعات و6.9 تمريرات حاسمة، كما حطّم الرقم القياسي لأفضل مسجل في تاريخ الدوري والمسجل باسم الأسطورة كريم عبدالجبار في أوائل فبراير.

وتلقى ليكرز الطامح للتأهل إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» ضربة معنوية كبيرة مع غياب جيمس الذي يخوض عامه العشرين في الدوري.