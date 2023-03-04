دوري السلة الأميركي: نتس يقلب تأخره لفوز أمام سلتيكس

القاهرة - بوابة الوسط

قلب بروكلين نتس تأخره بفارق 28 نقطة أمام مضيفه بوسطن سلتيكس إلى فوز ثمين بـ115 نقطة مقابل 105 الجمعة، محققاً أكبر عودة هذا الموسم ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على ملعب «تي دي غاردن»، سجل مايكل بريدجز 38 نقطة والتقط 10 متابعات، وأضاف كاميرون جونسون، في عيد ميلاده السابع والعشرين، 20 نقطة لبروكلين الذي يعاني للفوز منذ رحيل الثنائي كايري إرفينغ وكيفن دورانت في فبراير، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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بدا بروكلين الذي مُني بأربع هزائم توالياً، متوجهاً لخسارته الخامسة عندما تقدم سلتيكس بـ51 نقطة مقابل 23 قبل سبع دقائق من نهاية الربع الثاني.

إلاّ أن نتس قلّص الفارق إلى تسع نقاط خلال الاستراحة، ليعود ويتقدم للمرة الأولى في المباراة قبل ست دقائق من نهاية الربع الثالث، ويحكم قبضته حتى النهاية.

رقم قياسي لنتس

ونجح نتس في العودة بالنتيجة بعدما تأخر بأكبر فارق في الدوري هذا الموسم وخرج فائزاً، محطماً إنجاز لوس أنجليس ليكرز الذي تأخر بفارق 27 نقطة أمام دالاس مافريكس، ليعود ويقلب الطاولة لصالحه.

تألق في صفوف الخاسر جايلن براون مع 35 نقطة، وساهم جايسون تاتوم الذي احتفل بعيده الخامس والعشرين بـ22 نقطة إلى 13 متابعة.

ومُني سلتيكس بخسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة ليتأخر في المركز الثاني برصيد 45 فوزاً مقابل 19 هزيمة هذا الموسم، خلف المتصدر ميلووكي باكس بـ45 فوزا و17 هزيمة.