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دوري السلة الأميركي: بولز ينهي سلسلة انتصارات ناغتس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 12:46 مساء
دوري السلة الأميركي: بولز ينهي سلسلة انتصارات ناغتس
لاعب شيكاغو بولز زاك لافين من مواجهة دنفر ناغتس في الدوري الأميركي لكرة السلة، 8 مارس 2023. (الإنترنت)
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سجل زاك لافين 29 نقطة ليُنهي شيكاغو بولز سلسلة من ثمانية انتصارات تواليا لدانفر ناغتس، متصدر المنطقة الغربية، على أرضه بفوزه عليه بـ117 نقطة مقابل 96، فيما غاب كيفن دورانت عن أول مباراة بيتية لفريقه الجديد فينيكس صنز الذي لم يجد صعوبة في تخطي أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 132 نقطة مقابل 101 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الأربعاء.

وسيطر بولز الذي يحتل المركز الحادي عشر في الشرقية، على بُعد مركز مؤهل لخوض ملحق الأدوار الإقصائية، بعد الاستراحة بتسجيله 36 نقطة في الربع الثالث الذي أنهاه متقدما بفارق 11 نقطة بعد أن انتهى الشوط الأول بتقدم ناغتس بفارق نقطة، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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كانت هذه الخسارة الخامسة فقط لناغتس في دنفر هذا الموسم، وهو يتمتع بأفضل سجل على أرضه في الدوري بـ30 فوزا وخمس خسائر.

صنز تخطى غياب دورانت
في فينيكس، تخطى صنز غياب دورانت في اللحظات الأخيرة بعد أن تطلع الأخير لخوض أول مباراة على أرضه، وتغلب بسهولة على سيتي ثاندر.

كانت جماهير صنز تواقة لمشاهدة دورانت على ملعبها منذ انتقاله الصادم من بروكلين نتس الشهر الماضي.

ولكن النجم البالغ 34 عاما تعرض لإصابة في الكاحل خلال عملية الإحماء.

وبغياب دورانت، تألق ديفن بوكر بتسجيله 44 نقطة، فيما أضاف تيرينس روس 24 وكريس بول 18.

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