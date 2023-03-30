دوري السلة الأميركي: ساكرامنتو كينغز إلى الأدوار الإقصائية بعد غياب 17 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى ساكرامنتو كينغز فترة انتظار هي الأطول في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين دامت 17 عاماً وتأهل إلى الأدوار الإقصائية بفوزه على بورتلاند ترايل بلايزرز بـ120 نقطة مقابل 80 نقطة الأربعاء، فيما عمّق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز جراح دالاس مافريكس ونجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش بفوزه عليه بـ116 نقطة مقابل 108 نقطة.

ولم يبلغ كينغز ثالث المنطقة الغربية الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» منذ موسم 2005-2006، وهي أطول مدة في تاريخ الدوري، إلا أن فوزه على بورتلاند أنهى هذا الانتظار، وفق «فرانس برس».

- نجل الملك يتألق في مباراة كل النجوم رغم الخسارة

- دوري السلة الأميركي: كليفلاند كافالييرز يهزم بروكلين نتس

في المباراة الثانية، لعب الكاميروني جويل إمبيد الذي سجل 25 نقطة وتسع متابعات دوراً حاسماً في فوز سفنتي سيكسرز قبل 57 ثانية من صافرة النهاية، إذ بعدما سجل رميتين حاسمتين وضعتا فريقه في المقدمة، وقف في وجه محاولة أخيرة من دونتشيتش ليحول دون تسجيله سلة.

ورغم الخسارة، لم يبخل العملاق السلوفيني ابن الـ 24 عاماً بأي نقطة عرق فسجل 24 نقطة إلى 10 متابعات وثماني تمريرات حاسمة، وأضاف كايري إرفينغ 23 نقطة.

تضاؤل حظوط مافريكس

وتضاءلت حظوظ مافريكس أكثر بحجز مقعد للملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية بعد فوز أوكلاهوما سيتي ثاندر صاحب المركز العاشر على ديترويت بيستونز بفارق نقطة بواقع 107 نقطة مقابل 106 نقطة، بفضل سلة قاتلة عند صافرة النهاية من جايلن وليامس الذي سجل 27 نقطة في المباراة.

وحقق لوس أنجليس ليكرز، قبل خمس مباريات من نهاية الموسم العادي، فوزاً ثميناً على شيكاغو بولز بـ121 نقطة مقابل 110 نقطة، بفضل نجمه أنتوني ديفيس الذي سجل 38 نقطة و10 متابعات، وساهم ليبرون جيمس العائد إلى التشكيلة الأساسية بـ 25 نقطة وسبع متابعات وأربع تمريرات حاسمة.

الفوز الرابع لليكرز

وعزز ليكرز مركزه الثامن في المنطقة الغربية بفوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة.

وأنهى يوتا جاز صاحب المركز الثاني عشر سلسلة من أربع هزائم بفوزه على سان أنتونيو سبيرز بـ128 نقطة مقابل 117 نقطة، بفضل تالين هورتون تاكر الذي سجل بمفرده 41 نقطة.

وفاز لوس أنجليس كليبرز من دون نجميه كواهي لينارد وبول جورج على ممفيس غريزليز بـ141 نقطة لـ132 نقطة، الذي مُني بخسارته الأولى في ثماني مباريات.