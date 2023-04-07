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دوري السلة الأميركي: ميامي هيت يحقق فوزا مهما على سفنتي سيكسرز

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 04:15 مساء
دوري السلة الأميركي: ميامي هيت يحقق فوزا مهما على سفنتي سيكسرز
لقطة من مواجهة ميامي هيت وسفنتي سيكسرز في دوري السلة الأميركي، 6 أبريل 2023. (الإنترنت)
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حافظ ميامي هيت على حظوظه بالتأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الضامن تأهله بـ129 نقطة مقابل 101 نقطة، الخميس.

وفي وقت ضمن سفنتي سيكسرز المركز الثالث في المنطقة الشرقية برصيد 52 فوزا مقابل 28 هزيمة، وينتظر معرفة هوية منافسه في الدور الأول من «البلاي أوف»، بذل هيت السابع قصارى جهده من أجل الخروج فائزا والحفاظ على خيط رفيع بتجاوز بروكلين نتس السادس في سعيه لانتزاع البطاقة الأخيرة للتأهل المباشر، حسب ما نشره موقع «فرانس 24».

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وتتلخص مهمة هيت بفوزه في مباراتيه الأخيرتين أمام واشنطن ويزارد وأورلاندو ماجيك، بالتزامن مع خسارة نتس الذي يملك مصيره بيديه في مباراتيه الأخيرتين على أرضه أمام أورلاندو وفيلادلفيا.

وبانتظار ما ستؤول إليه الأمور، فرض هيت هيمنته منذ بداية الربع الأول الذي أنهاه متقدماً مع نسبة نجاح 68.2% عن الرميات. تقدم بفارق 33 نقطة في بعض فترات اللقاء، مستفيداً من تراجع الأداء الدفاعي لفيلادلفيا على وقع تألق الثنائي جيمي باتلر وتايلر هيرو مع 24 نقطة لكل منهما.

جويل إمبيد على مقاعد البدلاء
وبرز عند الخاسر الكاميروني جويل إمبيد مع 21 نقطة في 30 دقيقة، حيث أمضى الربع الأخير على مقاعد البدلاء للراحة تفاديا للتعرض لإصابة.

ومن دون نجومه دونوفان مبيتشيل وداريوس غارلاند وإيفان موبلي وجاريت آلن، لم يجد كليفلاند كافالييرز صعوبة في الفوز على أورلاندو ماجيك بـ118 نقطة مقابل 94 نقطة الذي خاض اللقاء بدوره من دون لاعبيه الأساسيين.

وبرز في صفوف كافالييرز البديل المخضرم داني غرين (35 عاما) بتسجيله 21 نقطة.

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