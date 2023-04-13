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دوري السلة الأميركي: زاك لافين يقود شيكاغو بولز لإقصاء تورونتو رابتورز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 04:18 مساء
دوري السلة الأميركي: زاك لافين يقود شيكاغو بولز لإقصاء تورونتو رابتورز
لقطة من مواجهة شيكاغو بولز وتورنتو رابتورز في دوري السلة الأميركي للمحترفين، 12 إبريل 2023. (الإنترنت)
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سجّل زاك لافين 39 نقطة ليلهم فريق شيكاغو بولز في انتفاضة لإقصاء تورونتو رابتورز من الملحق الفاصل المؤهل إلى الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» بالدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، فيما أسهم الأسترالي الصاعد جوش غيدي في أن ينهي فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر مشوار نيو أورليانز بيليكانز.
وسجّل لافين 30 من نقاطه الـ39 في الشوط الثاني، ليحقق بولز انتصاراً بـ109 نقاط مقابل 105 نقاط خارج أرضه، ويضرب موعداً الجمعة مع ميامي هيت ثامن المنطقة الشرقية لحسم بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وفق «فرانس 24».

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وأظهر لافين ونجم تورنتو السابق ديمار ديروزان أداءً رائعاً ليتعافى شيكاغو من تأخر بلغ 19 نقطة في الربع الثالث، ويحقق فوزاً ترك جماهير «سكوتيابانك أرينا» في تورونتو بحالة صمت من الذهول.

وأنهى ديروزان المباراة برصيد 23 نقطة، بينما أحرز المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش 14 نقطة و13 متابعة وأربع تمريرات حاسمة.

المواجهة الثانية
وفي المباراة الثانية، أظهرت تشكيلة أوكلاهوما الشابة اتزاناً هائلاً تحت الضغط، لتحقيق انتصار على بيليكانز بـ123 نقطة مقابل 118 نقطة في نيو أورليانز.

وتعني هذه النتيجة أن أوكلاهوما سيواجه مينيسوتا تمبروولفز الجمعة مع فرصة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، فيما انتهى موسم بيليكانز وقدّم غيدي المولود في ملبورن ولم يتخطّ العشرين من العمر أداءً مذهلاً وأنهى المباراة برصيد 31 نقطة و10 تمريرات حاسمة وتسع متابعات.

كما أحرز الكندي شاي غيلجوس ألكسندر، أكبر لاعب في التشكيلة الأساسية لفريق أوكلاهوما بـ24 عاماً 32 نقطة، بينما أنهى لو دورت البالغ 23 عاماً المباراة مع 27 نقطة.

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