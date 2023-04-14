دورة مونتي كارلو للتنس: روبليف أول المتأهلين إلى نصف النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

بات الروسي أندري روبليف المصنف الخامس أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لدورة دورة مونتي كارلو للألف نقطة لكرة المضرب بفوزه على الألماني يان لينارد شتروف الصاعد من التصفيات بستة لواحد وسبعة لستة في المجموعتين الخميس في ربع النهائي.

ويلتقي روبليف، وصيف بطل نسخة 2021، في الدور المقبل مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثاني وبطل النسختين الأخيرتين أو الأميركي تايلور فريتز الثامن، وفق «فرانس برس».

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وضرب روبليف بقوة منذ بداية المباراة وحسم المجموعة الأولى بسهولة بستة لواحد في 26 دقيقة، لكن الألماني أبدى مقاومة كبيرة في المجموعة الثانية، وفرض التعادل حتى الشوط الثاني عشر بستة لستة قبل أن يستسلم في الشوط الفاصل بسبعة لخمسة.

وأنهى روبليف المباراة في صالحه في ساعة و39 دقيقة، محققا فوزه الثالث على شتروف في خمس مباريات بينهما.