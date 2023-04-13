دورة مونتي كارلو للتنس: سينر يبلغ ربع النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

أنقذ الإيطالي يانيك سينر كرة المباراة في مواجهته ضد البولندي هوبرت هوركاتش ليخرج فائزاً عليه ب(ستة لثلاثة) و(سبعة لستة) و(ستة لواحد) الخميس ويبلغ الدور ربع النهائي من دورة مونتي كارلو للألف نقطة.

وقال سينر الذي بلغ هذا الدور من دون أن يلعب في مستهل مشواره بعد انسحاب منافسه الأرجنتيني دييغو شفارتسمان «أستطيع القول الآن أني بدأت المشاركة في الدورة. كنت في حاجة إلى هذا النوع من المباريات. لقد وجدت إيقاعي الآن. لم أبلغ أعلى مستوى لي لكني أتطور من يوم إلى آخر»، وفق «فرانس 24».

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ويقدّم سينر عروضا جيدة في الآونة الأخيرة، حيث بلغ نهائي دورة ميامي وقبلها نصف نهائي دورة إنديان ويلز.

آخر مواجهة بينهما

وتعود المواجهة الأخيرة بين سينر وهوركاتش إلى نهائي دورة ميامي في مارس عام 2021 عندما توج الأخير بأول لقب كبير له.

وختم سينر «كان الامر صعباً للغاية اليوم. فعلى مدى مجموعة ونصف كان منافسي يرسل بطريقة ممتازة».