موزيتي يطيح نوفاك ديوكوفيتش من ثمن نهائي دورة مونتي كارلو

القاهرة - بوابة الوسط

ودّع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، اليوم الخميس، ثمن نهائي دورة مونتي كارلو للألف نقطة لكرة المضرب، بخسارة على يد الإيطالي لورينتسو موزيتي.

وبهذا عكَّر لورنتسو موزيتي المصنف سادسا عشر عودة الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول إلى الملاعب بعد غيابه القسري عن دورتي إنديان ويلز وميامي الاميركيتين الشهر الماصي بسبب عدم تلقيه لقاح كوفيد-19. وتغلب موزيتي علي ديوكوفيتش 4-6 و7-5 و6-4.

واحتاج موزيتي إلى ساعتين و54 دقيقة لتحقيق فوزه الأول على ديوكوفيتش في أربع مواجهات جمعت بينهما، وحرمه من مواصلة مشواره نحو اللقب الثالث في الدورة بعد عامي 2013 و2015.