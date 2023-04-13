  • Alwasat News
Atwasat

موزيتي يطيح نوفاك ديوكوفيتش من ثمن نهائي دورة مونتي كارلو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 08:18 مساء
موزيتي يطيح نوفاك ديوكوفيتش من ثمن نهائي دورة مونتي كارلو
الإيطالي لورينتسو موزيتي خلال مواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الخميس 13 أبريل 2023 (تويتر)
alwasat radio

ودّع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، اليوم الخميس، ثمن نهائي دورة مونتي كارلو للألف نقطة لكرة المضرب، بخسارة على يد الإيطالي لورينتسو موزيتي.

وبهذا عكَّر لورنتسو موزيتي المصنف سادسا عشر عودة الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول إلى الملاعب بعد غيابه القسري عن دورتي إنديان ويلز وميامي الاميركيتين الشهر الماصي بسبب عدم تلقيه لقاح كوفيد-19. وتغلب موزيتي علي ديوكوفيتش 4-6 و7-5 و6-4.

واحتاج موزيتي إلى ساعتين و54 دقيقة لتحقيق فوزه الأول على ديوكوفيتش في أربع مواجهات جمعت بينهما، وحرمه من مواصلة مشواره نحو اللقب الثالث في الدورة بعد عامي 2013 و2015.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 14): مقلب إغلاق السيارة 2

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 14): مقلب إغلاق السيارة 2
«ما وراء التاريخ»: سوسة (أبولونيا) نشأتها وتاريخها

«ما وراء التاريخ»: سوسة (أبولونيا) نشأتها وتاريخها
«أفضل شيف» | الحلقة (12)

«أفضل شيف» | الحلقة (12)
الكاسا وسحوركم علينا (12)

الكاسا وسحوركم علينا (12)
بايرن ميونخ يوقف ساديو مانيه ويغرمه ماليا

بايرن ميونخ يوقف ساديو مانيه ويغرمه ماليا
«اقتصاد بلس»: أول محطة للطاقة الشمسية في ليبيا بقدرة 500 ميجاوات

«اقتصاد بلس»: أول محطة للطاقة الشمسية في ليبيا بقدرة 500 ميجاوات
«أطفال أبطال» (2)‎: أميرة النور

«أطفال أبطال» (2)‎: أميرة النور
«واشنطن بوست»: شاب مهووس بالأسلحة وراء تسريب الوثائق السرية

«واشنطن بوست»: شاب مهووس بالأسلحة وراء تسريب الوثائق السرية
كاريكاتير حليم - بث مباشر!

كاريكاتير حليم - بث مباشر!
شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الاتحاد» و«الجيش الملكي» المغربي

شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الاتحاد» و«الجيش الملكي» ...
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 13): مقلب عيد الميلاد

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 13): مقلب عيد الميلاد
سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس

سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس
«كلينكا» (3): صحة القلب

«كلينكا» (3): صحة القلب
«تحقيقات»: مواطنون من الدرجة الثانية

«تحقيقات»: مواطنون من الدرجة الثانية
«هنا ليبيا»: ليالي المدينة القديمة في طرابلس

«هنا ليبيا»: ليالي المدينة القديمة في طرابلس
«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي

«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي
توقيع عقد إنشاء محطة كهرباء جديدة بزليتن بقدرة 1044 ميغاوات

توقيع عقد إنشاء محطة كهرباء جديدة بزليتن بقدرة 1044 ميغاوات
«تحقيقات»: كسكسي ليبيا المظلوم

«تحقيقات»: كسكسي ليبيا المظلوم
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايرن ميونخ يوقف ساديو مانيه ويغرمه ماليا
بايرن ميونخ يوقف ساديو مانيه ويغرمه ماليا
جولة ثالثة في سباق شراء مانشستر يونايتد
جولة ثالثة في سباق شراء مانشستر يونايتد
وفاة سائق الرالي كريغ برين إثر حادث بكرواتيا
وفاة سائق الرالي كريغ برين إثر حادث بكرواتيا
رسميا.. النصر السعودي يقيل مدربه رودي غارسيا
رسميا.. النصر السعودي يقيل مدربه رودي غارسيا
حسام عوار في محادثات ملموسة مع روما
حسام عوار في محادثات ملموسة مع روما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر ......
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيا في مواجهة الليلة أمام تونس
التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيا في مواجهة الليلة أمام تونس...
سفيان أمرابط.. على رادار ثلاثة أندية أوروبية
سفيان أمرابط.. على رادار ثلاثة أندية أوروبية...
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
المزيد
أندية الدوري الإنجليزي تقول «لا للمراهنات» على قمصانها
أندية الدوري الإنجليزي تقول «لا للمراهنات» على قمصانها...
لاعب نادي ليون الفرنسي حسام عوار. (أرشيفية: الإنترنت)
لاعب نادي ليون الفرنسي حسام عوار. (أرشيفية: الإنترنت)...
موزيتي يطيح نوفاك ديوكوفيتش من ثمن نهائي دورة مونتي كارلو
موزيتي يطيح نوفاك ديوكوفيتش من ثمن نهائي دورة مونتي كارلو...
حسام عوار في محادثات ملموسة مع روما
حسام عوار في محادثات ملموسة مع روما...
رسميا.. النصر السعودي يقيل مدربه رودي غارسيا
رسميا.. النصر السعودي يقيل مدربه رودي غارسيا...
المزيد