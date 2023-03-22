تصفيات أمم أوروبا: إنجلترا في ضيافة إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

تستهل إنجلترا رحلة جديدة نحو إحراز أول لقب كبير منذ 1966، بمواجهة منتخب «الأسُود الثلاثة» مع مضيفته إيطاليا حاملة اللقب، الخميس في انطلاق تصفيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم.

بعد حصوله على وقتٍ كافٍ للتفكير في مستقبله إثر الخروج من ربع نهائي كأس العالم أمام فرنسا في ديسمبر، بقي غاريث ساوثغيت مدرباً لإنجلترا، في محاولة رابعة لحصد المجد، وفق «فرانس 24».

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عن مواجهة إيطاليا الخميس في ملعب دييغو أرماندو مارادونا في نابولي جنوب البلاد، قال ساوثغيت «هي مباريات يتعين علينا إثبات قدرتنا على الذهاب إلى هناك والفوز بها. هذه الخطوة التالية لنا كفريق».

خسرت إنجلترا بركلات الترجيح أمام إيطاليا في نهائي كأس أوروبا الأخيرة على أرضها في ملعب ويمبلي، وأخفقت في التغلب على رجال المدرب روبرتو مانشيني مرتين في دوري الأمم الأوروبية قبل كأس العالم. لم تفز في مباراة واحدة ضمن دوري الأمم، لكنها تمكنت من رفع نسقها مع الاقتراب من كأس العالم.

الخوف من تراجع المستوى

يخشى ساوثغيت من تراجع جديد في المستوى خلال تصفيات تبدو سهلة للمنتخبات الكبرى في ظل مشاركة 24 منتخباً في النهائيات.

ويتأهل متصدر ووصيف المجموعة الثالثة التي تضمّ أيضاً أوكرانيا ومقدونيا الشمالية ومالطا.

أضاف ساوثغيت «هذا التحدي الكبير الذي نواجهه. الجميع أراد الذهاب إلى كأس العالم والصراع على المراكز كان كبيراً، بالإضافة إلى التعطش. علينا الآن أن نبدأ مجدداً».

تابع «أعرف تماماً موقف لاعبينا الكبار: هم جاهزون. هندرسون، كاين قادران على فرض إيقاع ذهني نحتاجه».