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ضربة أخرى لليفربول.. بايتيتش يغيب لنهاية الموسم بسبب الإصابة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 06:42 مساء
ضربة أخرى لليفربول.. بايتيتش يغيب لنهاية الموسم بسبب الإصابة
لاعب ليفربول الإنجليزي ستيفان بايتيتش. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن لاعب ليفربول الإنجليزي ستيفان بايتيتش غيابه عن الملاعب لنهاية الموسم، إثر إصابة عضلية في فخذه، والتي غاب بسببها عن مواجهة ريال مدريد الأربعاء في ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بايتيتش عبر منشور له في صفحته «بإنستغرام»: «للأسف، لقد أنهت الإصابة العضلية هذا الموسم الرائع بالنسبة لي، ولكن أدرك تماماً أن الإصابات جزء من كرة القدم، وستجعلني أقوى بدنياً وذهنياً».

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واختتم ستيفان بايتيتش منشوره بتوجيه الشكر لجماهير ليفربول، قائلاً: «أشكر جماهير ليفربول على الدعم والمساندة طوال الموسم، وأعد ببذل أقصى جهد لأعود أقوى».

الانضمام لليفربول
وانضم الشاب الإسباني البالغ من العمر 18 عاما إلى صفوف ليفربول قادماً من سيلتا فيغو الإسباني في يناير 2021، وشارك هذا الموسم في 19 مباراة، سجل خلالها هدفاً واحداً.

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