سرقة منزل صلاح في القاهرة والأجهزة الأمنية تكثف التحريات

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض منزل أسطورة كرة القدم المصرية المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، للسرقة، وتكثف الأجهزة الأمنية ببلاده جهودها من أجل ضبط الجناة.

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وأعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة المصرية القاهرة عن محاولتها كشف ملابسات سرقة فيلا صلاح، اليوم الأحد، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد أقارب اللاعب يفيد بأنه خلال مروره على الفيلا الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، حسب ما نقله موقع «مصراوي» اكتشف الواقعة.

ولاحظ قريب صلاح أثناء مروره أن إحدى نوافذ المنزل مفتوحة، وباستطلاع الأمر تبين له سرقة عدد من مقتنيات الفيلا، فيما تقوم أجهزة الأمن بفحص مقتنيات الفيلا لتحديد المسروقات، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.