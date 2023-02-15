ماسيمليانو أليغري: مواجهة نانت صعبة ونأمل في مواصلة المشوار

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني لفريق يوفينتوس الإيطالي ماسيمليانو أليغري على صعوبة المواجهة أمام نانت الفرنسي، مشيرا إلى رغبته في مواصلة المشوار بالدوري الأوروبي.

ويواجه فريق يوفنتوس نظيره نانت، غدا الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي «اليوروبا ليغ»، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو».

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وقال أليغري في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «بدايتنا في الدوري الأوروبي مهمة، لأنه يمكن المشاركة في دوري أبطال أوروبا من خلاله الموسم المقبل، نريد أن نقطع كل الطريق، أعلم أن الفرق الفرنسية صعبة للغاية، يمتلكون تقنية وسرعة، علينا أن نضع الأساس قبل الذهاب إلى فرنسا».

وتابع: «لا أعلم إذا كنا من المرشحين للبطولة أم لا، لكن أعلم أن نانت فريق جيد ونحتاج إلى احترامه».

وأكمل: «نانت صلب ، لديهم لاعبون تقنيون. لكن اسمحوا لي أن أرسل عناقا إلى لاعب نانت غاناغو الذي فقد ابنا صغيرا في الأيام القليلة الماضية».

الدوري الأوروبي كأولوية

وبسؤاله عن إن كان يضع الدوري الأوروبي كأولوية هذا الموسم، قال أليغري: «في يوفنتوس ، يجب أن نفكر دائما في الفوز، في الدوري علينا العودة إلى المسار الصحيح ، وغدا علينا الفوز والاستاد سيكون ممتلئا وهذه إشارة جيدة من الجماهير بعد خصم 15 نقطة أصبح يساعدنا كثيرا».

وتابع ماسيميليانو أليغري عن جاهزية لاعبيه: «كيزا حقيقة تعافيه بعد يوم الأحد تعني أنه يستوعب المباريات التي يلعبها، لا يزال يتعين علي تقييم من سيلعب غدا، لم أقرر بعد تشكيلة اللقاء».

واختتم: «الخروج من دوري أبطال أوروبا جعلنا غاضبين للغاية، لكن علينا أن نبدأ مسارًا مختلفًا وليس سهلاً».