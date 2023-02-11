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مدرب يوفينتوس: بول بوغبا غير متاح

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 06:18 مساء
مدرب يوفينتوس: بول بوغبا غير متاح
لاعب يوفينتوس الإيطالي بول بوغبا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مدرب يوفينتوس الإيطالي ماسيمليانو أليغري أن لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا لازال يعاني من الإصابة، ولن يكون متاحا لمباراة الغد أمام فيورنتينا ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولا يزال بوغبا يعاني من الإصابة التي حرمته من المشاركة مع فريقه يوفينتوس هذا الموسم، ومع منتخب بلاده في كأس العالم بقطر 2022، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو».

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وقال أليغري: « بول بوغبا غير متاح، لا يمكنه أن يكون جزءا من الفريق، أنا آسف ولكن هذا هو الواقع الآن».

وتابع مدرب يوفينتوس: « إنه لا يزال مصابًا ولا أعرف متى سيعود. أنا في انتظاره».

فسخ عقد اللاعب
ونفى نادي يوفينتوس الإيطالي أن يكون لديه أي نية لفسخ تعاقده مع اللاعب البالغ من العمر «29 عاما»، على إثر الإصابة التي يعاني منها.

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