مدرب يوفينتوس: بول بوغبا غير متاح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدرب يوفينتوس الإيطالي ماسيمليانو أليغري أن لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا لازال يعاني من الإصابة، ولن يكون متاحا لمباراة الغد أمام فيورنتينا ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولا يزال بوغبا يعاني من الإصابة التي حرمته من المشاركة مع فريقه يوفينتوس هذا الموسم، ومع منتخب بلاده في كأس العالم بقطر 2022، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو».

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وقال أليغري: « بول بوغبا غير متاح، لا يمكنه أن يكون جزءا من الفريق، أنا آسف ولكن هذا هو الواقع الآن».

وتابع مدرب يوفينتوس: « إنه لا يزال مصابًا ولا أعرف متى سيعود. أنا في انتظاره».