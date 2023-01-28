أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب يوفينتوس الإيطالي ماسيمليانو أليغري، تعافي بوجبا وفلاهوفيتش وجاهزيتهما لخوض مواجهة مونزا غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، كما أعلن المدرب عن توصل ناديه إلى اتفاق مع ليدز يونايتد لانتقال المهاجم الأمريكي ويستون ماكيني في انتقالات يناير الحالية.

وقال أليغري: «لقد وصلنا بعد مبارتين حيث حصلنا على نقطة واحدة فقط، وتلقينا ثمانية أهداف، نحتاج لتحسين هذا، يجب أن نعود إلى العادات القديمة، ونلعب بطريقتنا الدفاعية»، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو».

وأكد ماسيمليانو أن فريق مونزا لا يستهان به، وأن المواجهة أمامهم ستكون صعبة، وتابع: «هو فريق يلعب بشكل جيد، حتى في كأس إيطاليا، سيكون من المهم بالنسبة لنا العودة إلى سكة الانتصارات».

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وأشار مدرب «السيدة العجوز» إلى أنه تحدث للإدارة حول مستقبل الفريق، وأضاف: «لقد تحدثت مع الإدارة، ولكن ليس عن العقد، حول كيف سار الفريق في الفترة الماضية، والباقي الآن هناك العديد من الأشياء التي يجب القيام بها والاستمرار في التركيز على البطولة، لدينا أربعة أشهر للعمل، حيث توجد أهداف يجب تحقيقها.

الإصابات في الفريق

وبسؤاله عن حالات الإصابة في الفريق، قال: «فلاهوفيتش وبوجبا سيكونان متاحين، بينما سيغيب كييزا لأنه يواجه صعوبة في ثني ساقه المصابة، وسيعود الخميس المقبل أمام لاتسيو، كوادرادو لديه مشكلة أيضا وممكن أن يكون متاحا أمام لاتسيو، بالنسبة لبونوتشي سيستغرق الأمر بعض الوقت».

وأكد أليغري وجود اتفاق بشأن انتقال الجناح الأمريكي ويستون ماكيني: «لن يكون معنا، أعتقد أن الأندية قد توصلت بالفعل إلى اتفاق، لذا لا فائدة من إحضاره غدا، لا أعرف ما إذا كان سيتم إتمامه أم لا، لكنني لم أفكر في الوقت المناسب للاتصال به غدا».