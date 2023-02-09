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المدير الرياضي لروما: حاولنا التعاقد مع زياش في يناير

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 03:23 مساء
المدير الرياضي لروما: حاولنا التعاقد مع زياش في يناير
المدير الرياضي لنادي إيه إس روما الإيطالي تياغو بينتو. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد المدير الرياضي لنادي إيه إس روما الإيطالي، تياغو بينتو، أن ناديه حاول التعاقد مع المغربي حكيم زياش في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الصفقة تعطلت بسبب رفض نيكولو زانيولو الخروج.

وأوضح بينتو «حكيم زياش كان أحد أهدافنا، لقد أجرينا محادثات مع وكلائه ومع ناديه تشيلسي، لكن الصفقة انهارت في النهاية»، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو.

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وتابع «يمكنني أن أؤكد أنه كان لدينا هدف آخر، ولكن لم يحدث شيء لأن زانيولو رفض اقتراح بورنموث».

وانتظر روما انتقال لاعبه زانيولو نحو بورنموث الإنجليزي، ليتجه لخطف زياش، وبعد حصوله على 30 مليون يورو نظير انتقاله، أراد أن يوقع مع جناح تشيلسي حكيم زياش.

تشيلسي فضل الدوري الإيطالي
وفضّل تشيلسي الإنجليزي انتقال لاعبه زياش إلى الدوري الإيطالي «سيريا إي»، على الرغم من وجود عدة عروض في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، لكن لم تجر الصفقة.

كما حاول باريس سان جيرمان التعاقد مع الجناح المغربي، لكن أخطاء إدارة تشيلسي في تسليم الأوراق، وتأخرها عن الموعد النهائي لإغلاق سوق الانتقالات حال دون ذلك.

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