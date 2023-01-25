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حكيم زياش يفضل الانتقال لروما بعد مكالمة مورينيو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 09:31 مساء
حكيم زياش يفضل الانتقال لروما بعد مكالمة مورينيو
لاعب تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش. (أرشيفية: الإنترنت)
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وافق الدولي المغربي حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي على الانتقال إلى إيطاليا من بوابة روما، بعد مكالمة جمعته مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أقنع اللاعب بالانتقال للدوري الإيطالي، إذ وعده بمركز أساسي في تشكيلة «الذئاب».

ويفضل تشيلسي الإنجليزي انتقال لاعبه زياش إلى الدوري الإيطالي، على الرغم من وجود عدة عروض في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، وفق ما نشره موقع «كالشيو ميركاتو».

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وقدم أستون فيلا وإيفرتون عروضا للتعاقد مع حكيم زياش في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكن اللاعب والنادي الإنجليزي يفضلان الانتقال نحو الدوري الإيطالي، إذ لا يرغب المغربي في الانتقال لإيفرتون الذي يواجه خطر الهبوط للدرجة الأدنى.

وينتظر روما انتقال لاعبه زانيولو نحو نيوكاسل الإنجليزي، ليتجه لخطف زياش، وسيغلق روما صفقة زانيولو بـ25 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يتوقع تشيلسي الحصول عليه من انتقال زياش.

راتب زياش يمثل عائقا للانتقال
ويرتبط إي سي ميلان الإيطالي كذلك بجلب اللاعب البالغ من العمر 29 عاما لصفوفه، لكن راتب زياش يظل عائقا أمام الفرق الإيطالية، التي تبدو غير مستعدة لتحمل ستة ملايين يورو كراتب سنوي، إلا أن حكيم مستعد لتخفيض راتبه من أجل خوض رحلة جديدة.

وفي حالة فشلت صفقة الانتقال نحو إيطاليا، فإن تشيلسي سيستمع لعروض الأندية الإنجليزية المهتمة بخدمات الجناح المغربي، إذ قدم إيفرتون 28 مليون يورو نظير الحصول على خدماته.

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