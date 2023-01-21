حقيقة زياش وبرشلونة: اللاعب عرض نفسه على النادي الكتالوني

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير إخبارية، أن اللاعب المغربي حكيم زياش، «عرض نفسه» على نادي برشلونة الإسباني، سعيا للانتقال من تشيلسي الإنجليزي، وذلك «خشية من صيف مزدحم بالانتقالات»، وذكرت جريدة «سبورت» الإسبانية، أن جناح تشيلسي ونجم المنتخب المغربي، حكيم زياش، «عرض خدماته على برشلونة، لأنه يخشى أن يتراجع بالنسبة لخيارات الجهاز الفني، وأن يبقى على دكة البدلاء، مع إقبال تشيلسي على ضم لاعبين جدد».

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وشارك اللاعب المغربي الدولي في 5 مباريات فقط في جميع مسابقات تشيلسي حتى الآن هذا الموسم، وتبدو فرصه محدودة أكثر بفضل فترة الانتقالات الشتوية في يناير، التي تعاقد خلالها مع ستة لاعبين، وقبل نافذة يناير، كانت هناك بالفعل الكثير من المنافسة بين اللاعبين في تشيلسي، حيث يتنافس رحيم سترلينغ وماسون ماونت وكريستيان بوليسيتش للمشاركة في المباريات منذ بدايتها، حسب «سكاي نيوز عربي».

وجاء توقيع تشيلسي السادس خلال الانتقالات الشتوية، مع نوني مادويكي، الذي يلعب في نفس مركز زياش، وذلك مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، قادما من «بي إس في آيندهوفن»، وحصل تشيلسي أيضا على مزيد من التعزيزات الهجومية، منها ميخايلو مودريك من شاختار دونيتسك، مقابل 88 مليون جنيه إسترليني، وجواو فيليكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد.

ونوه موقع «سبورت» إلى أن «برشلونة كان قد وضع بالفعل زياش ضمن المرحلة الأخيرة في اختيار اللاعبين الذين سينتقلون للنادي العام الماضي، قبل أن يختار التعاقد مع فيران توريس وأداما تراوري على سبيل الإعارة».