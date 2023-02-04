«ديربي عربي» يجمع الهلال السعودي والوداد المغربي في مونديال الأندية

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه نادي الهلال السعودي السبت نظيره الوداد المغربي في كأس العالم للأندية على أرضية استاد مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط، بعد أن وضعت قرعة كأس العالم للأندية الهلال السعودي بطل آسيا في مواجهة الوداد بطل أفريقيا في ديربي عربي خالص، يعِد بالإثارة والتشويق.

ويلتقي الفائز من مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي، فلامنغو البرازيلي، في نصف نهائي البطولة.

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ويراهن الوداد على عاملي الأرض والجمهور من أجل تخطي عقبة الهلال المدجج بالنجوم، والساعي بدوره إلى الوصول إلى أبعد نقطة في مونديال الأندية، من جانبه قال مدرب الوداد المهدي النفطي «إن المباراة ستكون صعبة، مؤكداً أن الهلال فريق قوي للغاية».

وأشار النفطي إلى أنه تابع مباريات للهلال عبر الفيديو، غير أن أرضية الملعب ستكون هي المفصل الحقيقي، وأكد مدرب الهلال رامون دياز أن فريقه يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي في نسخة مونديال المغرب، والحصول على ميدالية تزين خزائن الفريق الآسيوي العريق.