4 أيام تفصل زياش عن مفاجأة الانضمام للدوري الإماراتي في أي لحظة بمباركة تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط

عاد النجم المغربي حكيم زياش إلى تدريبات تشيلسي، وهو ما اعتبره مدرب «البلوز» غراهام بوتر خطوة احترافية تنم عن حس اللاعب بالمسؤولية، بعد فشل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وشارك حكيم زياش أساسيا في مباراة تشيلسي بالدوري الإنجليزي، السبت، أمام فولهام بالجولة 22 من الدوري انتهت بالتعادل السلبي.

ورغم انتظام زياش في التدريبات قالت جريدة «لو سبورت 10» الفرنسية، إن النجم المغربي بات على أعتاب اللعب في دوري المحترفين الإماراتي، وقالت الجريدة: «يمكن للاعب تشيلسي أن يلعب في الإمارات العربية المتحدة. حيث سيتم إغلاق سوق الانتقالات في 8 فبراير الجاري»، حسب ما نقله موقع «24».

مدرب بايرن ميونخ: لا أصدق غياب مبابي وقد تكون خدعة من باريس وأحضر نفسي على وجوده

وتابعت الجريدة الفرنسية أن هناك مناقشات جارية لخوض زياش تجربة جديدة في ملاعب الخليج، ويحاول الدولي المغربي وممثلوه إدراج بند يمكن أن يسهل العودة المحتملة إلى أوروبا بعد ذلك، على غرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وقع لنادي النصر السعودي.

وأضافت «لو سبورت 10» وفقا لمصادرها، أن المناقشات جارية لإرسال حكيم زياش إلى أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، مؤكدة أن اللاعب ليس منغلقا على هذه الفكرة، مشيرة إلى أن الساعات القليلة المقبلة ستحدد رحيله غير المستبعد على الإطلاق، لا من جانب تشيلسي ولا من جانب زياش.